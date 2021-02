De la tina al OnlyFans: El cambio de carrera de una cantante puertorriqueña

Con información de Debate, Noelia de 41 años de edad, causó revuelo en redes sociales al aparecer desde la tina de su hogar, pero lo hizo de una manera muy peculiar, ya que la llenó de espuma, pues quería estar lo más relajada posible, aunque decidió posar de una manera muy cautivadora y la razón de esto fue para darle publicidad a su cuenta de OnlyFans.

En la foto se puede ver a Noelia recostada en la tina con el cuerpo cubierto de espuma, pues quiso que la imagen se viera demasiado intensa lo cual logró, ya que los fans quedaron paralizados al ver el semejante cuerpazo que se carga la también cantante originaria de Puerto Rico.

«Espérame no me tardo, ahorita paso por ti noeliaofficial», «Que bárbara Noelia me gustas como eres guapa y muy profesional», «Una esmeralda hermosa rubia en la calle 8 de Miami… No se dieron cuenta?», «23 ó 24 años de conocerte, bueno de escucharte y ver tus videos y no cambias sigues igual de hermosa, sigue cuidándote espero algún día conocerte en persona mujerzota», le escriben a Noelia en el video.

Otra de las cosas por las que Noelia ha llamado la atención de sus fans, es que ahora está muy centrada en OnlyFans, pues se la lleva creando contenido para que sus fans se registren en dicha red social, la cual le ha traído buenas ganancias a la rubia, pues en un una entrevista señaló la puertorriqueña que ganó alrededor de 250 mil dólares gracias a su contenido.

Dije por qué no, porque no lo voy a hacer si hay una pandemia y se me paró el tour que iba a empezar yo ahora, dijo Noelia en Instagram después de que le preguntaron que pasó por su cabeza cuando su gira se frenó, por lo que muy astuta la artista se metió a OnlyFans donde le ha ido demasiado bien a la intérprete de Tú.

Noelia también es una mujer muy querida debido a lo franca que es pues casi siempre que le preguntan cosas sobre su vida personal, trata de ser lo más honesta posible, pero eso no es todo, pues casi siempre explica que esto se refleja a los escándalos que tuvo en el pasado los cuales ya no le importan.

Cabe mencionar que Noelia sí pretende regresar a los escenarios después de que la pandemia termine, pero por el momento los fans de la puertorriqueña le piden que siga subiendo más contenido para OnlyFans, por lo que ella trata de ser más creativa a la hora de hacer videos, por lo que podría sorprendernos este 2021.

Además Noelia es una mujer que no se olvida de sus inicios, pues hace unas semanas festejó el éxito de su canción Tú la cual ya cumplió 20 años, pues esta se estrenó un 14 de febrero para todos los enamorados, por lo cual Noelia agradeció a su público el seguir cantando la enigmática canción.

Mi canción de hecho fue lanzada un 14 de febrero cuando fue mi primer sencillo y pues es una canción que es un himno al amor y pues para celebrar al amor y la gente pues me ha dicho que es entonces hasta hora que se casa con esa canción, dice Noelia en una entrevista para Ventaneando a quienes agradeció el apoyo que le brindan.

