Domingo de sexo: Enloquece tu morbo aprendiendo hacerle un Squirting

Este domingo de morbo, te traemos «El squirting» que es una respuesta sexual muy excitante para la mujer ya que es un tipo de orgasmo femenino y para el hombre por el morbo que genera causarlo.

Lograr un Squirt vaginal no es cosa fácil, tampoco imposible por la doctora Beatriz Espina:

1 Debes tomar mucha agua, si no estás hidratada no va a pasar,

2 Introducir los dedos como en la figura C.

3 Estimular el punto G como en la figura A.

4 Estimular el clitoris como en la figura B.

5 Relajar la pelvis.

6 Acostarte sería mejor bien sea boca abajo o boca arriba.

Entonces, la clave está en saber mover los dedos, todos al mismo tiempo de manera circular e ir generando congestión de las Glándulas qué causan dicho Squirt, donde serán expulsadas por la apertura de la uretra, no con eso significa que es orina.

También es importante relajar porque sentirás presión y muchas mujeres no lo alcanzan por el miedo a la molestia.

No sólo tocando la vagina se logra un squirting, porque no es un piano. También consiste en saber calentar muy bien a la mujer, hablarle, besarla e ir estimulando de manera alterna.

Si como mujer lo quieres alcanzar sola sin pareja, te puedes ayudar con algún juguete sexual y usas tus manos al mismo tiempo en el que un juguete vía clítoris te va vibrando.

El Squirt no es cómo se ve en las pornos un super chorro. Es pequeño y la sensación es de otro mundo.