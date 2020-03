En cuarentena los pensamientos sexuales serán recurrentes

En Cuarentena los pensamientos sexuales serán más recurrentes debido a la relación que existe en reprimir la conducta al no poder salir y hacer tus tareas cotidianas

Los estímulos neurales responden al placer y al recuerdo de relaciones sexuales placenteras para evitar el enojo o la frustración de no poder cumplir con tus actividades regulares. Son respuestas naturales en el ser humano y en mecanismos de defensa

Técnicamente, es normal que durante el encierro comiences a pensar mucho en sexo

Si no tienes pareja estable:

1.Cuidado de escribir a tu ex o a la persona que tu sabes que no es. Hay otras que si (haz las cosas bien)

2. Haz uso de juguetes sexuales o de la más turbación manual

3. Haz deporte en casa

4. No haces nada en Tinder acéptalo

5. Cybersex lo puedes hacer con una persona confiable

Si tienes pareja:

1. Retomen actividades juntos

2. Cambien la decoración de la habitación, pues eso reactiva la sexualidad al sentir que hay algo diferente

3. Cuídense de un embarazo no deseado, pues ya se sabe como viene la Cuarentena 4 Mimos y caricias en momentos de estrés y tensión.

4. Puedes tener intimidad, pero cada uno debe estar desinfectado, y sano. De lo contrario no.