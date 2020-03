Ésta es la razón por la que somos putas | Por: Señorita Ninfómana

Echando un vistazo a las redes sociales pude observar un video que se hizo viral en el que una chica que vive en Colombia expresa su molestia por los prejuicios que se crean hacia una mujer que se viste de manera sensual, y es que es la cruda realidad, así que aplaudo completamente su punto de vista.

Nos tildan de putas a las mujeres que somos seguras de sí mismas, que caminamos con la frente en alto y usamos la vestimenta que nos hace sentir regias y decididas, si es corta o tiene mucho escote ¿Qué importa? ¿En qué te afecta? No existe razón para cambiar nuestra forma de sentirnos bien.

Considero que es una falta de respeto cuando asumes quién es una persona por la manera en que se viste, por los amigos que tiene, por el lugar de donde proviene o cantidad de dinero que tiene en su cuenta bancaria.

Recuerdo que a mi actual pareja lo conocí en una discoteca, lugar que generalmente no frecuento pero a veces como toda persona me gusta salir a compartir con mi grupito de chicas, y sí, algunos de sus amigos quizás pensaron que no era la mujer indicada por el lugar en el que me encontró y porque yo tomé la iniciativa de invitarlo a bailar para posteriormente pedirle su número de teléfono; claro que los traguitos de más ayudaron jeje pero sé que hubo prejuicios, que se fueron acabando luego de conocerme y darse cuenta de quién era realmente.

Por salir a bailar no significa que no pueda tener una relación estable basada en valores como el respeto, la tolerancia y la fidelidad.

Entonces el error es juzgar sin explorar las personalidades, pero si nos damos la oportunidad podemos descubrir más allá de quien aparentamos ser, así que cuando quieras decirle a una mujer “Puta” piénsalo bien, porque quizás en vez de hacerla sentir mal, la estés elogiando, porque si ser puta es decidir sobre nuestros cuerpos, amarnos a nosotras mismas, disfrutar de nuestra sexualidad al máximo, además de luchar por lo que queremos si lastimar a nadie, pues entonces existimos bastantes putas en Venezuela y le mundo entero. ¿Te atreves a salir con una de nosotras?

Quisiera hacer referencia también a esos hombres que pretender imponer a sus parejas cómo deben vestirse, con manipulación lograr reprimir a sus novias o esposas haciéndolas sentir mal cuando se visten de manera provocativa, eso es indudablemente falta de seguridad, porque si tienes confianza en la persona con la que compartes tu vida, debes estar es feliz porque ella tenga la valentía de vestirse a su gusto y llenarse de dicha por ello.

Si temes perderla es porque no estás seguro de tu relación, y si hay desconfianza todo eso puede convertirse en una relación tóxica, algo muy común en esta época, aunque suene muy de antaño mi comentario, pero parece que el ser tóxico es sinónimo de adrenalina y por ello hay tantos casos.

Si has sido criticada por tu manera de vestir, cuéntame tu historia a través de mis redes sociales @senoritaninfo. Hasta un próximo encuentro.