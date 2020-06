¡Hey, Chicas! Tengan Mucho Cuidado con la Sequedad Vaginal

Sequedad vaginal, ¿por qué aparece?

Aunque no lo creas, la resequedad vaginal es un tema que todas las mujeres deben estar al tanto, ya que puede surgir en cualquier momento, no solo en la vejez. De hecho, los médicos afirman que se presenta cuando los tejidos de la vagina no se encuentran bien lubricados, lo cual puede acaecer por una serie de variables, tales como:

Baja de estrógenos: cuando la mujer se aproxima a la menopausia, es normal que sus niveles de estrógenos caigan. Es decir, cuando esto sucede, aparece la sequedad vaginal. Puedes corregir esto a través de una Cirugía para extirpar los ovarios, o bien practicarte una Radioterapia en la zona pélvica.

Es importante destacar que la vagina produce un líquido que la lubrica y facilita las relaciones sexuales, al tiempo que combate la resequedad de los tejidos. Sin embargo, puede verse perjudicada en cualquier momento y la evidencia radica en que muchas chicas experimentan ardor al orinar, flujo vaginal leve, picazón y dolor o sangrado leve después del acto sexual.

Para diagnosticar el problema, el ginecólogo analiza la pelvis para determinar si las paredes vaginales están delgadas, pálidas o rojas; de la mano con los niveles hormonales y el flujo vaginal para descartar otras causas.

Cómo tratar la sequedad íntima femenina

Afortunadamente, se puede tratar de varias maneras. El uso de lubricantes y/o humectantes vaginales previo a la relación sexual, es una buena alternativa. No se recomienda usar vaselina, aceite mineral ni de bebé porque dañará los condones y el diafragma.

Evita el uso de jabones, lociones y duchas vaginales.

Comúnmente, la sequedad vaginal se neutralizará si el tratamiento se completa y evitas los factores que los generan.

Si persiste el problema, acude al médico para hallar nuevas alternativas.