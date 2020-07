¿Jugando con tu Estimulador de Clítoris? Conoce los mitos de este "SexToy"

Del Estimulador de Clítoris se habla... Y mucho. El hecho que sea un "SexToy", es un gran complemento de la vida erótica por el "boom" que ha causado. Ya no debería ser un tema tabú. Y es que el clítoris, la masturbación y el orgasmo han existido antes y después de los estimuladores.

Conozcamos los Mitos del Estimulador de Clítoris

Lo primero que hay que tener claro es que los estimuladores ¡no succionan!. Estos juguetes emiten ondas que estimulan el clítoris. Al hacer ello, las sensaciones abarcan la parte más amplia del clítoris (recordemos que este órgano tiene una parte externa y ramificaciones internas).

Para evitar confusiones, sería mejor llamarles estimuladores. Pero está ya tan popularizado el término succionador que va a ser difícil cambiarlo. Decir "Estimulador de clítoris" está bien. Pero, hay quienes se cuestionan cosas como "¿Pero es succionador?".

La segunda temática es que los hombres pueden sentirse rechazados por el succionador. "¿Ya no somos necesarios?" "¿Dónde queda el pene como epicentro del placer?". Si alguien teme ser reemplazado por un juguete, que analice su actuación erótica. Si te sientes un "Dios del Sexo", nadie, nadie, te va a cambiar por un estimulador de clítoris.

Recuerda esto: si te pones creativo, acariciando a tu pareja mientras juegan con el succionador. hallarán otras sensaciones y eso es bueno.

Por último pero no menos importante, estos juguetes pueden ser perjudiciales. Generan un estímulo tan fuerte que luego no se lleguen a sentir otro tipo de placeres. ¿Y esto, acaso, es culpa del juguete? No. El succionador de clítoris es una herramienta que se compara con las redes sociales: si la sabes usar, será muy beneficioso.

Disfruta del estimulador, tal cual es: un complemento fantástico y muy viable para explorar y disfrutar de nuestro placer.