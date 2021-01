Naci√≥ en Rusia, pero a los 13 a√Īos Katerina Safarova se fue a Barcelona a brillar. Es tan guapa que hasta se abri√≥ un perfil de Tinder. No hay motivo para no decirlo, es una de las mujeres consideradas m√°s guapas de toda Europa.

La joven se hizo famosa por su participaci√≥n en la I edici√≥n de ‚ÄėLa isla de las tentaciones‚Äô. Desde entonces, ha saltado al estrellato y tiene casi 800.000 seguidores en Instagram, a los que mima con posados que dejan mucho a la imaginaci√≥n.

Katerina Safarova le hizo un "regalo" a sus fans

Esta bomba sexy, ha querido darle un ‚Äėobsequio‚Äô: desde sus ‚Äėstories‚Äô: mostrando su perfil oficial de Tinder, siendo esta una de las ‚Äėapps‚Äô para buscar "crush" m√°s famosas a nivel mundial:

‚Äúchicos estoy s√ļper contenta porque acabo de llegar a Madrid y os quer√≠a decir que me he descargado una aplicaci√≥n que se llama ‚ÄėTinder‚Äô. Es una aplicaci√≥n s√ļper top para conocer a gente nueva cuando viajas‚ÄĚ.

No se sabe, por ahora, si se trata de algo meramente publicitario o, gracias al confinamiento, la modelo se ha visto obligada a recurrir a la descarga de esta herramienta tecnológica. Sin embargo, lo que está a la vista no requiere anteojos: no tendría razón alguna de acudir a este tipo de apps en condiciones normales. Si no, juzguen por ustedes mismos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Katerina Safarova (@kat_safarova)

