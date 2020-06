Cinco consejos para tomar las mejores nudes de tu sexy cuerpo

Muchas parejas actualmente no saben como tomar nudes en ningún sentido del placer o del deseo. Siempre es la típica foto del pene o la vulva, pero no hay preparación, misterio, insinuación, luces, ambiente, nada. En pocas palabras, no hay arte a la hora de registrar lo maravilloso que es nuestro cuerpo.

En muchos intercambio de fotografías alguno de los dos se siente timado por la falta de experiencia o de aventura de la contra parte, y eso arruina la emoción de un futuro encuentro sexual.

Para ello hemos traído una pequeña guía para que, en tan solo cinco consejos, logran las mejores nudes de su sexy cuerpo. Presten mucha atención, a los siguientes pasos:

Tú eres el protagonista, no tu miembro sexual

El pene o vagina no es lo interesante a la hora de compartir fotografías intimas de nosotros mismos, siendo seres multisensoriales, podemos encontrar placer en cualquier parte de nuestro cuerpo, no solo físico, sino visual. El deseo erótico es muy amplio para limitarlo en un solo punto.

Intenta una toma de todo tu torso, o también, una de tu espalda. Apóyate con un espejo o alguna herramienta que te permita lograr las mejores tomas.

No le tengas miedo a tu parachoques; lucir el culo no es un delito, además de las infinitas posibilidades que existen y que por vergüenza limitaríamos al censurarlo.

Cero prejuicios en tus nudes

Tomarse fotos intimas puede considerarse ridículo, pero si no lo intentas y te entregas a todo, no llegarás a la meta. Juega y diviértete con tu pareja, y logra las mejores imágenes. Comenzando puede que solo te guste una de 10 o ninguna. Con suficiente práctica, llegarás a ser hasta experto en el arte de la fotografía corporal.

Usa utensilios, un poco de iluminación y mucha creatividad. Hay diferentes maneras y tomas que podrán excitar a tu pareja.

Ojo con los detalles

Ropa sucia, platos sin recoger, el espejo con manchas y gotas de agua, cada elemento del cuadro es importante. Para ello es de vital cuidado los detalles a la hora de hacer los nudes.

Si usas el baño, procura que el escusado y las áreas estén bien limpias, sin sarro, ni suciedad. En cambio, si estás en tú cuarto, que todo esté ordenado, la cama arreglada. Claro que se pueden hacer algunas tomas jugando con las sábanas.

Si estarás en ropa interior, deja de destacar que es Calvin Klien, sal de esa zona de confort.

Ambiente e iluminación

El ambiente está relacionado al cuidado de los detalles que explicamos anteriormente, pero otro papel clave, es la iluminación. Tu mejor estrategia será la luz natural, pero si no puedes acceder a ella, pues dale creatividad.

Prueba con luces cálidas, usando celofanes de colores se pueden lograr grandes resultados. También, puedes probar tomas con el uso de sombras, para videos e imágenes donde solo sale una parte de tu cuerpo, es muy sexy.

Explícito no, Insinuación si

La nude no debe ser un primer plano de tu herramienta sexual, eso acaba con el erotismo y la estimulación. A veces las mejores tomas son dejando un poco de imaginación e insinuando que hay mucho más allá...

Un ejemplo, es una toma de la espalda, haciendo uso de las sombras y delatando los músculos; otra alternativa son los bultos que se marcan con la ropa, cuando hay una buena erección de por medio.

Experimenta, juega y diviértete. Pero cuidado, esto de las nudes, debes hacerlo con tu pareja de confianza. En estos momentos que muchos estamos en cuarentena por el coronavirus, es una buena alternativa para expandir el deseo y la pasión entre ambos.