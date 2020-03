«Mi amante árabe» es el relato sexual de este lunes (Gay XXX)

Me invitaron a una fiesta, por parte de la Universidad, Iba a ser apoteósica. Por la organización y por lo que me ocurrió, personalmente, a mí.

El encuentro era en el mejor hotel de la ciudad. Estaba allí «todo el mundo». Entre los numerosos invitados, «mi árabe». Lo vi y por poco se me caen los pantalones. Me quedé alelado, casi sin respiración. Era mi hombre soñado. La realización en carne, hueso y pelos del macho que había acariciado y con el que habíamos gozado innumerables veces, en mis fantasías, claro, con la consecuente conclusión en un abundante y no menos disparatado orgasmo.

Por si fuera necesario, tengo que describíroslo. Veinte, veintiún años. Tez aceitunada. Un metro, ochenta y muchos centímetros. Setenta y cinco kilos. Ojos almendrados, de un negro azabache, como su pelo. Barba cerrada de varios días que le azulaba las mandíbulas y el cuello, donde sobresalía una prominente nuez, bajo la barbilla recta y partida en dos. También las mejillas, cuando sonreía se partían por sendos hoyuelos.

Por el borde de la camisa sin cuello, asomaban largos pelillos y cuando las amplias mangas de su túnica y blusón se levantaban, se veían sus dorados brazos cubiertos de los mismos abundantes vellos oscuros.

Cuando sonreía parecía que el mundo se paralizara. una boca grande, de labios rojos y carnosos.

Sus modales eran de noble inglés. Su español, casi académico. Su conversación magistral, divertida, entretenida, pero, ¿quién quería oírlo? Yo me dediqué a contemplarlo.

No se como, pero lo logré. Logré que nos presentaran. Le hablé en francés, en inglés y como es natural, terminamos, él hablando y yo embobado, en su español.

Parece que le gustó mi arrobamiento o mi capacidad de escucha, porque estuvimos juntos larguísimo rato, interrumpido, desafortunadamente muchas veces, por quienes se acercaban para presentarse o para saludarlo.

Cuando estimé que seguir a su lado, ya era excesivo, decidí irme caminando, para tener tiempo y paz de poder imaginar una historia fantástica con él como protagonista esa noche.

Pero el hombre propone y Dios dispone (y junté los dedos para que no se cumpliera eso de que : «y la mujer descompone»…), porque aun no daba unos pasos cuando un automóvil negro se me para al lado y desde su asiento de conductor mi árabe me hace señas de acercarme. Cuando lo hago, me saluda sonriente y me ofrece llevarme.

Sin pensarlo ni una décima de segundo, me subo a su lado, río contento, agradado y agradecido, le indico donde vivo y partimos.

Me pide que le cuente algo de mí, ya que él ha sido el que ha llevado todo el gasto de nuestra conversación en la fiesta. Le cuento que recién inicio mis estudios de antropología. Que tengo 18 años, dos padres, tres abuelos, un hermano, una hermanita pequeña, un perro, tres pájaros, innumerables amigos y por primera vez uno, así espero, árabe, que es muy simpático, listo y que provocaría la envidia de todos, amigas y amigos…

-¿Qué hacía un jovencito como tú en una reunión de viejos?

-Heyyy, que no soy tan jovencito, tengo 18 años.

-¿Y cómo haces para parecer de 15, tan delgado y fino?

-CDH.

-¿CDH…? ¿Es un complemento alimenticio o algo así?

-«Cagado de hambre»

-¿Cómo? Se lo expliqué en francés y nos entendimos mejor. Reía a mandíbula batiente. Me dio una alegría enorme verlo reír con tantas ganas, ver sus ojos, casi llorosos, semicerrarse y su nuez bajar y subir en su cuello firme y poderoso.

-¿Y tú que hacías? Que tampoco eres tan mayor.

-Represento a mi padre que tiene inversiones con el anfitrión. Debo hacerlo muchas veces, mientras hago estudios de administración. Pero, ¿tú a quien representas o tienes tus propias inversiones?

-Jajajajaja… también represento a mi viejo que ahora está indispuesto, se malogró un tobillo esquiando. Pertenece al cuerpo diplomático.

-¿Por eso hablas tan bien el francés?

-Sí y siempre me han gustado los idiomas, y como hemos vivido en muchos lugares, he podido practicar.

-Noté que me mirabas mucho durante el cocktail, -dijo-, apretando mi brazo, con fuerza pero con suavidad.

-Lo siento. Me preguntaba quién serías y por qué

; estabas allí.

-Ahora ya lo sabes, pero tu mirada iba más adentro.

-Sí, me avergüenza un poco confesarlo.

-¿Por qué?, ¿crees que no puedo entenderlo…?

-Oj-Alá alguien pudiera entenderme…

-¡Vaya!, otro adolescente incomprendido…

-No te burles, pero es que te miraba porque me gustaste mucho y eso no es fácil que los demás lo entiendan. Tampoco es fácil disimularlo.

-Te entiendo. Para tu consuelo debo decirte que tú también me agradas, mucho.

-Sí, por eso me invitaste a subir en tu coche, pero no es lo mismo.

-Si te refieres a que sientes una atracción física hacia mí, te confieso a mi vez, que tú me atraes mucho, físicamente, y ahora que vamos entendiéndonos, también por tu carácter.

-Gracias. Pero yo no soy guapo, además que soy tan delgado, parezco niña anoréxica.

-No es para tanto. Y para mí eres atrayente, sobre todo por tu cara que no es de joven ni de jovencita…, no se, es algo así como andrógina, sin ánimo de ofenderte.

-Lo se. Me arreglo así. El peinado, algo de maquillaje, un poco de rubor en los labios.

-O sea que esta belleza que admiro en ti ¿es de cosmética?

-Jajajajaja. Tampoco es para tanto, sólo una pequeña ayuda.

-Tienes unos ojos hermosos, las pestañas no serán falsas.

-Nooo.

Entonces cogió mi mano, la afirmó en su muslo y la apretó y mantuvo allí, más que libidinosamente, haciéndolo como un acercamiento, un apoyo, quizás una caricia.

Lo dejé hacer. No la retiré. Me gustaba sentir el calor que me comunicaba, la fuerza, cierto cariño.

-¿Vendrías conmigo a mi piso?

-Si no es lejos, ni por mucho rato…

-Hablaremos tranquilos…, de nosotros… podríamos ser… «amigos» (pronunció amigos con cierto tono lento y delicado).

-Sí. -Dije-, y no me salió ninguna palabra más.

Yo había tenido muchas aventurillas con compañeros de la escuela, de las típicas de púberes y tres o cuatro muy ardientes con amiguetes de mi edad que ya conocían los placeres de la carne y en el fervor de la música y las bebidas no le hacían asco a una relación más contundente, pero todas me habían dejado ese sabor ingrato de sentirme usado, como una muñeca inflable, o lo que es peor, como una sensación de vacío y desamor profundo. Llegamos. El piso era realmente hermoso. Decorado seguramente por expertos, al estilo nórdico. Colores claros y diversos, cuadros, grandes ventanales, entrar mucha luz a nuestro despertar. Era una 14ª planta y la ocupaba casi completamente. El resto era una enorme terraza ajardinada.

Por los ventanales se apreciaba la ciudad. Las luces titilaban. Arriba no se oía el ruido del tránsito.

Trajo bebidas. Nada alcohólico. Aunque dijo tener cervezas si yo lo deseaba. Por supuesto que disentí. No quería perder el control y hacer alguna burrada o protagonizar algo bochornoso, como una vulgaridad o vomitar. El, el momento y el lugar me tenían fascinado.

Se acercó a mí, en el ventanal. Puso su brazo sobre mi hombro. -Me gustas mucho, -dijo-.

Agaché la cabeza, sin decir nada. Me volvió hacia su pecho. Cogió mi barbilla y me la levantó hasta quedarnos mirando fijamente. Yo estaba rojo. Inmóvil. Tieso. Casi me dolía el cuello, mirándolo hacia arriba hasta alcanzar sus ojos oscuros y enormes que me taladraban.

Acercando sus labios a los míos, dijo en un susurro: -No tengas vergüenza. Me gustan las chicas y los chicos hermosos como tú…

Me sentía en la gloria, estaba como entre nubes, y cuando me besó, tan tierna y tan apasionadamente a la vez, fue como si estuviéramos en un ascensor y éste bajara precipitadamente hasta el fondo del foso.

-Si algo no te parece, me lo dices y lo dejamos. Quiero que ambos nos sintamos bien y agradados.

Fue su técnica. Hacerme parecer todo natural y especialmente, como si fuera yo el que llevara la iniciativa…

Tomándome de los hombros, me fue guiando, mientras retrocedía, hasta un enorme sofá blanco, mullido, me sentó a su izquierda, con su brazo me apretaba contra sí y con su otra mano no soltaba mi cara mientras me besaba apasionadamente.

Sentí sus labios. El roce de la barba de sus mejillas y mentón partido y el incipiente, adolescente y suavísimo bigote que adornaba tan eróticamente su rostro.

Sin dejar de

besarnos, porque yo también, desinhibiéndome y abandonando mi actitud de chica en su primera cita, respondí a sus besos, aunque sin dar muestras de experiencia, pero sí de deseo.

Su mano dejó mi cara y abrió unos botones de mi camisa. Recorrió mi pecho plano pero suave. Apretó con ternura mis tetillas. Con las yemas de los dedos daba un suave masaje a mis pezones que empecé a sentir, por primera vez, muy sensibles. Nunca me habían acariciado. En las escasas relaciones anteriores, sólo fui un objeto de descarga de libidos adolescentes.

-Puedes acariciarme si lo deseas… ¿O prefieres que vayamos a un lugar más cómodo? Sabía que se refería a la cama… ¡Dios, cuánto deseaba yo a ese hombre, en ese momento!…

-Llévame, murmuré. Y cargándome como a una novia en su noche nupcial, me llevó hasta su cuarto, con una gran cama, un espejo que ocupaba buena parte de la pared frente a ella, algunos muebles, y un aroma a inciensos que desmayaba.

La cama estaba cubierta por una colcha de seda e innumerables cojines en diversos colores, haciendo juego.

Me sentó y mientras se quitaba la túnica blanca me sugirió ponerme, también yo, más cómodo. Mientras me quitaba el saco y la corbata, él soltó la túnica y la dejó deslizarse hasta sus pies. Llevaba debajo su camisa también blanca, sin cuello, con botones de nácar que al desabotonarlos dejaron escapar vellos oscuros… y un pantalón de tela muy fina y tenue no menos blanco que la camisa y la túnica.

Sonriendo maliciosamente, cogió los extremos del cordón que se lo sujetaban a la cintura y con un gesto me preguntó: -¿los tiro…? Me eché a reír y fui yo mismo quien los tiró, deslizándose la prenda, lentamente, elegantemente, hasta la mullida alfombra.

Dos columnas de bronce aceitunado, cubiertas por vellos oscuros, aparecieron ante mí. El se quedó divertido viendo mi cara que lo contemplaba. Levantó los brazos y con ellos la camisa que salió por sobre su cabeza en un solo gesto. Helo allí, sólo vestido de un calzoncillo breve y claro que acentuaba el color de su piel y al ceñirlo también destacaba la calidad y preciosura de su virilidad.

Yo no me atrevía a desnudarme. Sentía que era como entregarse con demasiada prisa, además de la vergüenza por mi delgadez.

El inició la ceremonia de desnudarme… Me quitó el calzado, las medias, acarició mis blancos pies, con un gesto muy decidido, me levantó y me desabotonó totalmente la camisa, besando suavemente mi pecho, me quitó la faja de seda, desabotonó el pantalón y agachándose lentamente me lo fue deslizando por los muslos, sin dejar de besarme la barriga, los muslos y cuando me agaché para quitármelo, besando mis dos nalgas que si bien son escuálidas, tienen hermosa forma y altivez en su dureza.

-Eres hermoso, -dijo-.

-Tú lo eres más.

-¿Te agrado?

-Creo que demasiado.

-Nunca es demasiado.

-Sí lo es, corres el riesgo de enamorarte.

No pienses en el mañana. Aprende a disfrutar el hoy, esta noche, totalmente, a fondo. No sabes si será la última. Te lo dice alguien que ha vivido desde la cuna con un mañana incierto, aunque la cuna sea de oro y un ejército de sirvientes te cuide las 24 horas del día, los 365 días del año.

Sin premeditarlo nos hablábamos en francés. Luego me daría cuenta que habíamos empleado el idioma del amor para comunicarnos.

Estábamos allí, ambos en «calzones … hasta que él tomó la iniciativa y volvió a acariciarme todo, besándome alternativamente en la boca y en los lugares que sus manos recorrían.

Yo estaba cada vez más encendido y él no menos, así lo denotaba el volumen que yo advertía, cuando sus besos me dejaban la oportunidad de mirar hacia su entrepierna.

Nos tiramos en la cama. No duró mucho a mi lado acariciándome, se puso sobre mí, cubriéndome en toda la extensión de mi cuerpo, acariciándome con cada parte del suyo. Sus pies frotaban suavemente los míos, sus piernas estrechaban las mías y las rozaban tiernamente, su sexo bailaba entre mis muslos y lo suyos tanto me apretaban como me acariciaban. Su vientre me comunicaba su calor, así como su pecho su respiración y sus latidos, sus manos recorrían mi rostro, mi cuello, mis orejas, mi cabeza, mis costados, mis hombros y su boca, ¡ahhh… su b

oca…!, no dejaba de repasar cada una de las célula de mi epidermis que su cuerpo había hecho suya.

Nunca había sido tan tierna y virilmente poseído. Era una posesión total de cada partícula de mi cuerpo.

Bajando de mi cuello a mi pecho, succionando con suavidad mis pezones, recorriendo mi vientre con su lengua, bajó el borde de mi prenda y lamió con ternura mis ingles, mis testículos lampiños y la longitud de mi delgado miembro y la volvió tiernamente a su sitio.

Me recostó boca abajo, sin dejar de poner cojines para acomodarme la cabeza. Mordisqueó mis talones, besó mis pantorrillas y muslos, mi cintura, mis costados, mi cuello, los lóbulos de mis orejas. Recorrió con su lengua mi espina, dejándose caer sobre mi cuerpo, con su peso, su calor, su sudor…

Irguiéndose, empezó a deslizar mi diminuto calzón, yo ya no sentía vergüenza, me había entregado, ahora estaba dispuesto a disfrutar de sus caricias y sobre todo de su pasión.

Sentí su mano deslizarse entre mis nalgas. Sus manos separar mis piernas y cuando la textura de su barba me tocó, sentí a la vez la punta de su lengua buscando mi agujerito… Yo no era virgen. Algunos compañeros me habían penetrado, uno de ellos salvajemente, pero jamás había sentido el placer de ese momento porque nunca había sido «acariciado» recibiendo placer, a cambio de proporcionarlo.

Para mi fortuna, él no preguntó nada. Su discreción lo hacía ser tierno y apasionado a la vez.

Me llenó de saliva.

Como cansado, se tendió a mi lado. Era su modo educado, amoroso, de decirme que era mi turno, que podía hacer de su cuerpo mi propio objeto de placer y que eso nos complacería a ambos, como él había hecho conmigo.

Lo deseaba como el desierto al rocío. Pero consideré ordinario a la vez que prematuro intentar un sesenta y nueve, de modo que inicié el mismo recorrido que él había hecho por mi cuerpo, haciéndole saber así cuánto me había complacido y cuánto había aprendido de su habilidad de amante.

No me detendré en detalles. Sólo recordaré que mi blanco era su moreno falo que en vano intentaba esconderse bajo el calzoncillo. Le pedí que se lo quitara. Se lo besé a todo lo largo y ancho. También mi lengua recorrió muy suavemente sus dos preciosas fuentes de testosterona, que brillaban en la penumbra de la habitación con mi saliva. Abrió los muslos agradado. Entonces recorrí su entrepierna poblada de mullidos vellos oscuros, también más oscura que el resto de su piel dorada. Su placer fue grandioso, así lo denunciaban sus gemidos, por más que tratara de disimularlos.

Cuando cogí entre mis labios su glande, sus manos bailaban sobre mí sin atreverse a empujarme la cabeza para que me lo introdujera por fin, en toda su extensión en mi boca.

Por lo mismo, inicié un suave movimiento de succión. A medida que apretaba los labios, le deslizaba lentamente la piel, del glande al cuello, del frenillo hasta el tronco, en toda su extensión… Entonces sus manos sujetaron mi cabeza dejando su largo pene profundamente introducido en mi boca, sin movernos… y mi lengua, que sabía bien su oficio, se dedicó a recorrerlo en círculos, con suave y húmedo masaje.

De pronto sus manos me tomaron y levándome sobre él me besó a la vez que me pedía poseerme… me tendí a su lado esperando. Acomodó los cojines, trajo y extendió una enorme y mullida toalla y me acomodó encima, boca abajo.

En un susurro dijo en mi oído: -¿Estás preparado…? No podía estarlo más… tanto su miembro como mi ano estaban húmedos, yo por su saliva, su pene por sus propios efluvios que salían con abundancia por la diminuta y rosada boca.

¡Con qué delicadeza lo situó en mi entrada…! ¡Con qué suavidad y ternura y cuidado empezó a penetrarme…! Hice gesto de levantar mi cabeza, en realidad me dolía un tanto, pero no quería demostrarle que ya había sufrido mi iniciación y algunas experiencias más, pero eso me hacía sentirme infiel, mentiroso.

Opté por vivir el momento, como él me lo había enseñado y cuando ya lo tenía alojado casi en toda su extensión dentro de mí, levanté mi cuerpo, recibiéndolo entero y hasta el fondo, con un solo movimiento.

Esto lo complació de tal forma, que su fuerza de macho joven s

e me mostró en un movimiento rítmico, en aceleración constante y en su forma de asirme y sujetarme y abrir mis piernas con las suyas para penetrarme cada vez más y más profundamente y hacerme sentir su placer, a la vez que procuraba que también yo experimentara la misma calidad de sensaciones. Cuando vio que su placer alcanzaba su cima, preguntó en mi oído, introduciéndome la punta de su lengua, causándome un estremecimiento placentero:

-Estoy a punto… ¿me deseas dentro de ti? Sólo moví la cabeza en señal de deseo. Y así fue como recibí sus derrames, profundamente, sintiendo como su falo se hacía más voluminoso y más caliente y más duro.

Me sentía mojado, cubierto y regado por su sudor, embriagado por su delicioso aliento en mi boca, por el aroma a incienso y mirra de su cuerpo.

Se deslizó de mí amorosamente… fue y volvió. Me abrazó con ternura, me besó y para mí todo desapareció, sólo existían en ese momento, él, todo su cuerpo, y todo el placer y sentimiento que me comunicaba.

Me dijo, también necesitas acabar. Mi pene estaba erecto, me dolian las ingles por la erección, tomó mi miembro en su boca y empezó a mamar, y con sus dedos me apretaba los testículos deliciosamente y con la otra mano, metía sus dedos en mi interior ocasionándome un orgasmo fabuloso, increíble, tan fuerte y tan extenso y creí que moriría. En cuanto me hube calmado, se acostó junto a mi, volvió a besarme en los labios, de una manera tierna y gentil. Me quedé con él todo el mes en que estuvo en mi país, después no volví a saber de mi árabe.