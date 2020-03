Mira lo rica que está la mami que puso en su lugar a los chinos que no le querían vender

Ana Monzón es una sexy venezolana residenciada en el Reino Unido que recientemente se hizo viral al enfrentarse con un comerciante chino, quien no la quiso atender por pensar que era italiana.

Esta venezolana, además de tenerlas bien puestas, para no dejarse de nadie, está más buena que desayunar arepa con diablito.

Con respecto al video, Ana indicó “Hola, Quiero agradecer a todos por sus buenos deseos en estas últimas horas en las que un video mío se hizo viral. Todas las cosas que me han dicho han sido muy lindas, gracias por eso. Sé que hay gente confundida aún y quiero aclarar que en ningún momento ofendí a nadie, al contrario, no me dejaron comprar en un abasto porque pensaron que era italiana y me pareció injusto”.

“Nadie tiene la culpa de lo que está sucediendo. Excepto los que comieron murciélagos. Jajaja no mentira, estoy jodiendo. Estoy en contra del racismo y solo tuve una reacción por lo que en ese momento estaba ocurriendo, a cualquiera le puede suceder. Yo drene con lo que dije al final”, expresó.

Ahora sin más preámbulos, deleitarte con sus fotos más sexys: