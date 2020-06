Abstinencia Pura: "No Vas a Tener Sexo Mientras Estemos en Casa"

La mujer de Rio Ferdinand, Kate, se ha abierto por completo. Dijo cómo los hijos del exjugador no les dejan tener sexo durante la cuarentena obligatoria.

Kate Ferdinand, ha revelado las conversaciones acerca del sexo que tuvo con sus hijastros, tildando algunas "incómodas" pero, a su vez, presumiendo de la buena relación que tiene con el exjugador Rio Ferdinand, viudo desde hace años, y que ha encontrado, de nuevo, el amor en Kate.

Quien fue zaguero del Manchester United vive con sus tres hijos, fruto de su matrimonio con la fallecida Rebecca. Ellos, han recibido de la mejor manera a su madrastra, aunque le lancen alguna que otra "punta".

"Las conversaciones se han vuelto un poco gráficos con los niños. Están diciendo todo el rato: '¿Cuándo lo vas a hacer, entonces?' Es tan divertido", dijo Kate Ferdinand sobre la posibilidad de ampliar la familia teniendo el primer bebé de su matrimonio. Además, lo bueno llega cuando los hijos del legendario defensor inglés toman la palabra.

Uno de los niños aseguró que no lo harían hasta octubre

"Uno de ellos me dijo: No vas a tener sexo mientras estemos en casa, así que creo que tendrás en octubre. Y yo me quedé como: '¡No me puedo creer que esté teniendo esta conversación!", confesó la señora Ferdinand acerca de lo complicado que está siendo el confinamiento en casa, al menos en este sentido.

El punto es que los hijos de Ferdinand viven entusiasmados con la posibilidad de tener un nuevo hermano en la familia. Este vínculo, Kate lo deja muy claro: "somos muy afortunados, considerando que vine y no he conocido a los niños durante toda su vida. Somos una unidad familiar estrecha y, si miras en el interior, solo verás felicidad".