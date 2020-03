Pornhub Premium gratuito a nivel mundial para evitar la propagación del coronavirus

La pandemia de coronavirus está causando que millones de personas se mantengan en cuarentena en sus hogares. Para hacer el encierro más «llevadero» la página pornográfica PornHub decidió dejar su servicio premium totalmente gratuito en todo el mundo hasta el 23 de abril de 2020.

No es la primera acción tomada por la directiva de Pornhub para evitar que el coronavirus se propague. En un inicio el servicio Premium estuvo gratis para los países más afectados, entre ellos Italia, España y Francia.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe 🔥 https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC

— Pornhub ARIA (@Pornhub) March 24, 2020