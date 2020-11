¿Problemas de concentración en el sexo? Aquí te contamos qué hacer para solucionar esto

Fuente: Sexperimentando

¿También te pasa a ti que te desconcentras durante la relación sexual? ¿Te sientes identificado con la frase «no me concentro en el sexo«? No eres el único/a ya que muchísimas personas me preguntan habitualmente cosas como…

«Nayara, haciendo el amor no me concentro. Aparecen ideas por mi mente que me distraen y me impiden excitarme» «A mi lo que me ocurre es que me despisto y por eso no llego al clímax» «Yo soy capaz de sacarle un tema de conversación a mi marido en medio del acto sexual. Él se ofende, claro…»

Puede que leyendo esto te sorprenda porque, ¿C ómo es posible que una persona esté haciendo algo que le gusta pero que mentalmente esté a «otra cosa»? Pues si, ocurre sobre todo a personas adultas y mucho más a las mujeres que a los hombres, en el vídeo de esta semana te explico por qué y cual es la solución.

Empecemos por el principio ¿Por qué me desconcentro durante el sexo? Las causas principales son el estrés diario (ya te había hablado en un video sobre que es el peor enemigo del disfrute sexual) las preocupaciones constantes que rondan nuestra cabeza y, sobre todo, la multitarea.

¿Sabes a qué me refiero con el término «multitarea»? Pues básicamente a tratar de hacer siempre varias cosas a la vez. Esta mala costumbre no solo genera una baja eficacia en el cometido que estés persiguiendo, sino que además te hace perder tiempo, genera ansiedad y desconcentración.

Fíjate, el sexo es un momento en el que únicamente tienes que estar AQUÍ y AHORA…pero tenemos tan poco dominada nuestra mente que le permitimos que esté «a muchas cosas a la vez» y claro, luego el sexo no funciona. Por eso en el vídeo te brindo algunas herramientas pero, sobre todo, te invito a mi clase de introducción al mindfulness. Solo tienes que dejar tus datos aquí y te la haré llegar por email:

Esta es una solución, pero existen algunas más:

Practicar deporte.

Descansar mejor.

Liberarte de estrés

Meditar y/o practicar mindfulness.

Y, sobre todo, hacer las cosas de una a una dejando atrás de una vez por todas la multitarea.

Este es solo un pequeño resumen pero en mi video de la semana te cuento mucho más. Por eso, te animo a que no te lo pierdas y a que lo compartas, ya que todos lo necesitamos en algún momento. Por supuesto, ¡no te pierdas mi clase de mindfulness! te la he dejado arriba. Ahora si, ¡dentro video!

(Video: sexperimentando)