En el año 2015, la australiana Renee Gracie se transformó en la primera dama en ser piloto de tiempo completo en el automovilismo con vehículos V8. Pero con el pasar del tiempo, Gracie fue perdiendo la pasión por las carreras y, asesorada por algunos de sus fans en redes sociales, decidió mudarse a la industria del porno.

Gracie, en una entrevista concedida al ‘Daily Telegraph’, confesó fue un acierto rotundo: “Es lo mejor que he hecho en mi vida. Me ha situado en una posición financiera que jamás podría haber soñado y realmente lo disfruto”.

Renee Gracie gana más de 11.000 euros ¡al día!

Se tardó, apenas, dos años en el mundo del porno para que Gracie alcanzara un éxito que ni ella se lo cree. Ya tiene en su haber más de 150.000 seguidores en Instagram y factura más de 11.000 euros diarios gracias a un portal web de suscripción donde comparte contenido erótico.

La ex piloto empezó subiendo algunas "nudes" y, en menos de una semana, ya había ingresado más casi 2.000 euros. Al percatarse de los honorarios, decidió seguir creando contenido audiovisual. Tiempo después, hizo su web y le permite tener ingresos fijos.

La joven, de 25 años de edad, presume del apoyo de sus familiares: “Lo crean o no, mi padre lo sabe y me apoya. Creo que se podría decir que mi padre está realmente orgulloso por la situación financiera en la que estoy y por lo que he conseguido con este sitio”, sentenció. Y si no le crees, observa sus publicaciones más hot.