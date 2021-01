Si te gusta el sexo con dolor tienes algolagnia y esto significa

Con información de Noticia Al Día, «A mi me gusta que me duela», dice con desparpajo, Liz; «A mi me gusta duro, salvaje, que sienta la fuerza, me excitan las insolencias y que sea brutal», añade Dorys. Son nombres supuestos de mujeres reales para quienes las relaciones sexuales deben llevar una cierta – o digamos notable- dosis de violencia.

En la internet varios portales definen esta inclinación al dolor como:

Algolagnia es una palabra proveniente del griego antiguo (ἄλγος, algos: dolor; λαγνεία, lagneia: placer), que constituye una de las definiciones usuales en medicina para referirse al erotismo del dolor, al placer sexual relacionado con las sensaciones dolorosas.

Generalidades

La algolagnia fue nombrada por el barón Schrenk-Notzing (1862-1929), aristócrata alemán y médico, a comienzos del siglo XX. Se distingue entre algolagnia activa y algolagnia pasiva, según el erotismo lo despierta la recepción del dolor o el ejercerlo sobre otros. La algolagnia no es un sinónimo de sadismo o masoquismo, aunque está relacionada con estos conceptos, ya que hay menos connotaciones psicológicas para la algolagnia que para las mencionadas parafilias. También se usa algolalgia, con el mismo significado. (La algolagnia: aspectos sexológicos y psiquiátrico-forenses, Juan Carlos Romi).

Algolagnia y Pony

La algolagnia no es una parafilia, como fue definida en la literatura médica convencional. Mientras que muchas personas, especialmente aquellas no familiarizadas con las parafilias (concretamente, con el masoquismo físico) y algolagnia, tienden a tomar ambas como equivalentes, y esto es un error. Las parafilias incluyen, por definición, deseos mentales en los cuales la actividad debe ser el único medio de gratificación sexual por un período de seis meses (cita requerida), mientras que en la algolagnia se siguen buscando las reacciones típicas al placer, y la búsqueda del dolor por placer puede evitarse, o bien ser una adicción. En el caso del masoquismo, existe un deseo psicológico de dolor y humillación que pueden conducir a la excitación sexual. Por otro lado, la algolagnia es una reacción psicológica al dolor que no involucra directamente deseos o aspectos psicológicos. En otras palabras, una persona con algolagnia disfruta el dolor pero podría desear no hacerlo, y un masoquista desea el dolor pero podría no ser capaz de disfrutarlo realmente.

Fuente: noticia al dia