Si te Gusta Tener Sexo con Música, te Compartimos el Playlist ideal

Tener sexo puede ser muy excitante, si colocas alguna canción para inspirarse un poco mas. Los temas favoritas para tener sexo, ya no son un misterio.

La elección no ha sido sencilla. Pero, gracias a las demandas de temas en la plataforma Spotify que tiene en su haber más de 300.000 canciones, temas de la categoría de “date night”, “getting it on”, “sex playlist” y “Netflix and chill” están a la orden del día. Si las personas durante estas canciones, considera que es bueno el sexo, nunca lo sabremos.

La mayoría de temas de esta lista, son de la década de 2010. Sin embargo, el hecho que no sean el ultimo grito de las carteleras musicales no da pie a que no sean muy buenas para "calentar los motores". A continuación, te presentamos, según Spotify, las canciones favoritas para tener sexo con música:

1. All The Time, Jeremih

2. Often, The Weeknd

3. Earned It, The Weeknd

4. Birthday Sex, Jeremih

5. Neighbors Know My Name, Trey Songz

6. Don’t, Bryson Tiller

7. Wicked Games, The Weeknd

8. Slow Motion, Trey Songz

9. Pony, Ginuwine

10. Call Out My Name, The Weeknd

Visto el listado, The Weeknd es el preferido para aquellos que están "cachondos".