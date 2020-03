Este miércoles es para hombres, donde te explicaremos junto a la doctora Beatriz Espina «la eyaculación rápida» también llamada «eyaculación precoz». Aunque ese término ya no se usa.

La eyaculación rápida consiste en un trastorno que ocurre durante la fase del orgasmo masculino, donde el hombre eyacula en un tiempo inferior a un minuto. Este trastorno puede ser causado por diferentes situaciones:

1 Causas orgánicas: Es cuando el hombre presenta alguna consecuencia por una infección urogenital, alteraciones neurológicas, alteraciones vasculares o la ingesta de fármacos como antidepresivos, drogas y el consumo de cigarrillo.

2 Causas psicológicas: El hombre es igual de emocional que una mujer ante el sexo, entonces a veces se llenan de ansiedad por permanecer bien en la cama, nervios, o simplemente cuando no se sienten deseados, amados o valorados, les afecta eyacular y lo hacen muy rápido por la misma ansiedad. También tiene mucho que ver la manera en como el hombre controla su mente y sus pensamientos.

¿Qué hacer si presentas esta condición? Debes ir al urólogo para descartar una causa orgánica y colocarte en control con un especialista en Sexología.

¿Qué hacer si eres pareja de un hombre eyaculador rápido?

Debes desensibilizar el pene con sexo oral previo a la penetración (luego permitir la penetración progresiva para introducir el tiempo y entre ambos ayudarse). También, ser comprensiva y no maltratar a la pareja con frases como: ¿Ya? ¿Eso es Todo? «No me sirves así», «me voy a buscar a otro que si me de bastante» o hacer gestos alusivos a burla. Eso es maltrato sexual y así no funciona.

Consejo para el hombre:

Recuerda que si tienes esta condición debes buscar ayuda, así como también usar tus manos y tu lengua (incorporar juguetes sexuales ayuda mucho) no te quedes de manos cruzadas.