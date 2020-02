«De niña mimada a p… sumisa» el relato sexual de este viernes (XXX)

Fui grabada , masturbándome y diciendo vulgaridades como si fuera una puta cualquiera.

Me senté y resigne , estaba perdida

¿Que ganaría Andrés con esas cosas?

Puede que sea su venganza. No puedo dejarme , tengo que hacer algo.

– » Y por último Sara. Si crees que lo anterior no era tan perjudicial. Entonces deberías ver estas fotos.

Me dio otra vez su celular. Era yo , cuando Andrés llegó con su carro….

En la foto estoy en la ventana del carro….

Cómo si estuviera ofreciendo los servicios de prostituta….

Decenas de fotos de mi en varias tomas….

Varios tenían letras…

– » Sara García , hija de prestigiosos abogados prefiere prostituirse por gusto antes que ser una abogada»

Este sería totalmente tendencia en las redes y noticieros y periódicos. Literalmente en todos los medios de comunicación….

Podría ser exhibida como una puta que prefirió el sexo antes que las comodidades….

Era todo lo que yo odiaba….

Maldita sea ¿Cómo me libro?

– » La persona que te fotografió tiene copia de todo. En caso de que algo me pasará. Esa persona pondrá todo en las redes y se encargará que todos en la Universidad y especialmente tus amigos millonarios vean las fotos. »

– «Comprendo , estoy atrapada Andrés , dime ¿qué planeas hacer conmigo?»

– «Que bueno que te des por derrotada Sara. Tengo muchas cosas planeadas para ti. Considérate como mi esclava sexual a partir de ahora.

Termine , arrojando toda mi carga en su cara y sus preciosos pechos.

Tome varias fotos , quedaba perfecta . Tirada en el suelo , sonriendo teniendo semen sobre ella.

Pero era hora de concentrarme

Abrí la puerta y ya dejé a Lili encargarse del resto.

– » ¿Ya tienes su ropa? »

Pregunte , sabiendo que si por el bolso que tenía ella.

– » Claro , conseguí lo más atrevido para ella. »

– » Vale , saldré a fumar un cigarrillo y a vigilar. Encárgate de ella »

– » Tu no te preocupes , quedará muy bonita »

Con una sonrisa de hipocresía en su cara.

Volví dónde estaban todos y la mayoría ya se había ido. Solo pocos quedaban y todos estaban ebrios , tirados , tratando de pensar. Al parecer tomaron mucho tequila…..

Salí y fume el cigarro…

El lugar era tranquilo , era una zona de ricos y no había nada de tener . La policía nunca pasaba por estas calles.

Termine y regrese con Lili par ver si ya había terminado

-«¿Está lista? »

– » Si , me tarde más porque alguien la rocío con semen… ¿Sabrás quien habrá Sido? »

– » No tengo idea , así ya estaba »

Los dos reímos burlándonos de Sara. Aquella mimada ahora estaba en una situación muy mala…..

Observé su cuerpo completo , se veía como una prostituta. Una falda de colegiala muy corta , una tanga rosa , unas medias blancas y unos tacones rojos con una altura de 15 cm , de tacón fino.

Con una inigualable blusa que apenas cubría sus pechos.

Lili se había encargado de todo , cuando terminó de arreglarle el pelo y su maquillaje la llevamos a mi auto.

Viajamos un par de horas a una zona totalmente desconocida para Sara.

Llegamos al destino y todo estaba preparado previamente.

La dejé en un sofá que antes había puesto en un callejón , estaba profundamente dormida. Espero que no le haga daño el frío.

– » Creo que le falta un pequeño detalle »

– «¿Que cosa? » Pregunte ante la curiosidad ¿Que escondía Lili?

Ella sacó de su bolso un collar con letras grabadas y se lo coloco a Sara.

» I’m a whore »

– » Jajajajaja , desde un punto de vista es gracioso»

– » ¿Porque? » Pregunto ella

– » Ella no sabe inglés , estoy seguro que ha sobornado al profe de la materia para que la pasara. Aunque se de cuenta , no sabrá que dice. »

– » Bueno , esto te gustará mas. El collar tiene una pequeñísima llave , si no tienes la llave , no te lo puedes quitar »

– » Eres mala ¿Sabías? »

– » Ja , tu eres peor Andrés »

Le deje un bolso rosa , adentro tenía un celular antiguo a comparación del que tenía ella.

Estábamos felices , Sara ya no sería la reina de la Universidad.

La dejamos ahí , Lili se fue a su casa.

Rente un hotel , enfrente del callejón dónde había dejado a Sara .

Por el momento podía tomar un respiro y descansar…..

No me preocupaba Sara. Esta zona esta muy sola en estos días. No creo que le pase algo .

Amanecí a las 10 de la mañana , desayuné y dio un vistazo por la ventana. Ella seguía acostada.

Recibí un mensaje de Lili , estaba en camino.

Paso hora y media hasta que pude ver algo de movimiento de Sara…

Ella despertó y se levantó muy confundida , estaba asustada. Se miró y reviso……

(Vista de Sara , momento en que despierta)

– » ¿Que? ¿Dónde estoy? Me duele mucho mi cabeza. Creo que tome mucho ayer. Espero no haber hecho el ridículo »

Me levanté , creía que estaba en mi cama en mi mansión. Pero note un olor desagradable…..

– » ¿Que mierda? ¿Dónde carajos estoy? No puede ser ¡Me violaron! Pero un minuto , no siento dolor alguno en mi vagina.

Espera. ¿Que llevo puesto?»

Me quedé aterrada al ver cómo iba vestida

¡Como una prostituta¡.

– » No , no , NOOO , ¿Que mierda me hicieron? Tengo ropa de puta. No puede ser , ¡Parezco una puta! »

No recuerdo nada , solo que estaba bebiendo con mis amigos y de pronto desperté aquí.

¿Quién me hizo esto?

Estaba alterada , no sabía que hacer….

– » ¿Que tengo en el cuello? »

Revise y levanté el collar para ver qué decía…

– » I….. m….. a…. ¿Whore? ¿Im a whore?

¿Que significa? »

Mierda , mierda , mierda. ¿Cómo llegué aquí? . Piensa Sara , un momento. Ese bolso no es mío .

Agarre el bolso y había un celular , lo tome y pensé en marcar a alguien para que me ayudara. Pero ¿A quien? Nunca me aprendí ningún número . Además no puedo llamar al 911 ,no puedo dejar que unos desconocidos me vean así.

Que suerte , hay un contacto. Andrés Cuevas….. ¿Que hacia el número de mi esclavo aquí? Preferí no darle más vueltas a la situación….

– » Contesta Mierda…»

– » ¿Hola?¿Quién llama? »

– » Andrés , escúchame bien idiota. Necesito que me vengas a recoger a un lugar. Un pendejo me drogo anoche y no se dónde estoy , no ubico el lugar »

– » Vale , pero por lo al menos dame un nombre o algo como referencia.»

– » Estoy en un callejón , enfrente de un hotel que se llama Mundo y Francia.

¿Lo ubicas? »

– «Si , está un poco lejos , en cuanto pueda voy »

– » ¿En cuanto puedas? Escúchame inutil pervertido. Si no estás aquí en menos de media hora voy a revelar las fotos y olvídate de tu vida en la Universidad y en tener un futuro »

– » Okay ya voy , tranquilizate , solo que estás muy lejos de tu casa. Estás a 2 horas. Pero por suerte vivo cerca de donde estas. En unos minutos llegó »

Me estaba desesperando , algunos coches pasaban y se paraban enfrente de mi , diciéndome que cuánto cobraba y otras vulgaridades. Me insultaban cuando les decía que no era una de esas.

Esta ropa es muy humillante , casi la falda no cubre nada de mi trasero y esta blusa no me ayuda con mis pechos. Además los tacones me están matando , trate de quitarme los pero tienen un pequeño cerrojo. Además no pienso sentarme en ese asqueroso sofá. No sé cuantas bacterias puede tener.

Por fin llegó Andrés.

Después de pedirle muchas veces de que me dejara entrar , me abrió.

Fuimos a su departamento para que me prestará ropa.

El malnacido me estaba viendo con lujuria , pero cuando tenga ropa nueva me vengare y lo haré pagar por verme mis pechos y ropa interior.

Llegamos a su departamento , le exigí que me diera ropa. Pero no estaba de acuerdo…

Después de gritarle y amenazarle , el tiro un folder. Me dijo que lo abriera. Por curiosidad lo hice .

¿Que es esto? No , no podía ser real. No recuerdo haber estado en un baño y que me hayan echado semen. Además ¿Porque estoy feliz en la foto? ¿Cuando me tomaron estas fotos?

Estaba aterrorizada , puede que aún pueda hacer un trato con el. Sus fotos a cambio de mis fotos.

– » Jajajajaja , si como no. No soy un estupido Sara. Las fotos que tengo son mucho más perjudiciales que las que tienes tu. Además , tu ya no tienes esas fotos»

No me había dado cuenta , no tenía mi celular….

Tendría que comprar esas fotos entonces….

– » Pobre Sara , cree que me puede comprar con dinero. Solamente déjame decirte que todo lo que tengo de ti no tiene precio monetario.»

Saco su celular y me lo dio…

Tenía varios vídeos de mi , solo pude reproducir uno….

» Que se vaya al diablo mi familia , lo que me gusta es ser una grandísima perra amante de los penes Ahhh ahhh ya terminó “