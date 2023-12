A partir de 2024 el Mickey Mouse original será de dominio público, conozca la razón

El icónico ratón Mickey Mouse, parte de la cultura popular mundial, será de dominio público a partir del primero de enero de 2024 y la razón de ello es muy sencilla: la ley de EEUU sobre la propiedad intelectual estipula que los derechos de autor expiran a partir de los 95 años de creación.

A razón de esto, toda persona podrá utilizar obras relacionadas al ícono de Disney. Todo sin la necesidad de pagar o requerir al gigante del entretenimiento su permiso, ya que ellos poseen la exclusividad de los derechos.

Sin embargo, vale aclarar que esta medida aplicará solamente en el Mickey Mouse original. Esto se debe a que actualmente, Disney posee el control total sobre las recientes versiones del roedor. Lo mismo con sus colores y su característica voz.

En consecuencia de ello, el cortometraje «Barco de vapor Willie (1928)», el primero que presentó al ratón con un clásico tono a blanco y negro, será la versión libre. Aún así, esto solo aplicará para EEUU por la ley ya mencionada.

¿QUÉ DICE DISNEY AL RESPECTO?

Pese a este impacto, Disney afirma que Mickey Mouse continuará con una labor crucial en la narrativa de las historias de la empresa. Lo mismo con las atracciones de parques temáticos, así como su mercancía. En pocas palabras, la liberación de dominio del ratón no afectará en nada el rol que emplea el personaje en Disney, ya que seguirá siendo la figura principal.

Cabe destacar que no es la primera vez que esto ocurre en la industria del entretenimiento. El año pasado, la versión original de Winnie The Pooh pasó a ser de dominio público. Según reseña Infobae, esto permitió que hubiesen más usos creativos para el oso mielero. Incluso, hasta se estrenó una película de parodia de terror llamada «Winnie The Pooh: Sangre y Miel».