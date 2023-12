﻿ Al mejor estilo del estafador de Tinder: Periodista venezolana se iba a casar y descubrió la verdad de su novio

La periodista venezolana Ana María Silva estaba muy cerca de casarse con el supuesto empresario Marcelo Becker Ramírez, pero todo cambió cuando descubrió que su prometido era, presuntamente, un estafador de Tinder.

Silva celebró su despedida de soltera por todo lo alto, tras anunciar su compromiso en agosto de este año. Sin embargo, hace unas pocas semanas le dijo a sus invitados que la boda se cancelaba por «asuntos de índole familiar», según People en Español.

El programa Al rojo vivo hizo más hallazgos sobre el caso y reveló la razón que generó la ruptura. Aparentemente, Silva se enteró de que su novio había estafado a más de una decena de mujeres en los últimos años.

Un reportaje de televisión contó con las denuncias de varias mujeres en contra de Marcelo Becker. Según las víctimas, era un «estafador profesional» que obtuvo cientos de miles de dólares al engañar y manipular a sus parejas.

SILVA NO SE HA PRONUNCIADO

Otros periodistas contactaron a Silva para informarle sobre las acusaciones en contra de su pareja. En tal sentido, la comunicadora venezolana no lo pensó dos veces y cortó la relación, apenas supo del reportaje.

Las víctimas relataron que Becker las engañaba y obtuvo grandes sumas de dinero. Las denuncias van desde los 5.000 dólares hasta los 150.000, aunque no han podido demostrar la estafa porque «le entregaron el dinero voluntariamente».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SHAKIRA FUE LA CANTANTE MÁS BUSCADA EN GOOGLE DURANTE 2023, ESTOS TEMAS LA HICIERON TENDENCIA

Meganoticias calificó a Becker como El Príncipe del Engaño y habría dejado millonarias deudas a sus exparejas. «Aparentaba ser el hombre ideal, sin embargo, rápidamente reveló que era un experto en manipular emocional y económicamente a las mujeres», dicen.

Hasta este viernes, Ana María Silva no se ha pronunciado al respecto y dijo a medios chilenos que no iba a conceder entrevistas sobre el caso. Por su parte, Becker no ha podido ser rastreado por la prensa local.