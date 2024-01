﻿ Así fue la última publicación en redes del actor Christian Oliver antes de morir junto a sus dos hijas en accidente aéreo

El actor alemán Christian Oliver, quien falleció este jueves 4 de enero junto a sus dos hijas en un trágico accidente aéreo, publicó su último mensaje en las redes sociales el 01 de enero justo después de recibir el 2024.

“¡Saludos desde algún lugar del paraíso! Por la comunidad y el amor… ¡2024 allá vamos!”, escribió Oliver en su cuenta de Instagram junto a una foto que reza: “Dejá que el amor mande. ¡Les deseo a todos lo mejor para este 2024!”.

Dicha publicación fue aprovechada por los fans del artista para dejar sus más sentidas condolencias a su esposa, quien no iba junto a Oliver y sus dos hijas en la aeronave siniestrada.

AVIONETA PRESENTÓ FALLAS EN PLENO VUELO

De acuerdo a lo publicado por la policía local, el artista y sus hijas, Madita y Annik Klepser, de 10 y 12 años respectivamente, se desplazaban desde Bequia, una de las islas de Las Granadinas, hasta Santa Lucía.

En el trayecto la avioneta que los transportaba empezó a presentar fallas en pleno vuelo.

El diario granadino Searchlight, publicó que a los pocos minutos del traslado, el dueño y piloto del vuelo, Robert Sachs, reportó a la torre de control en Bequia los problemas que presentaba la aeronave.

De esta manera, comunicó su intención de volver al punto inicial para realizar un aterrizaje de emergencia. No obstante, a los pocos minutos la nave impactó contra el océano, no quedando ningún sobreviviente al trágico accidente.

Un video de un teléfono celular captó el momento en que la avioneta cayó en picada y se estrelló contra el océano a toda velocidad.

Pescadores y buzos arribaron en pocos minutos al lugar del desastre aéreo para intentar rescatar a las víctimas. Sin embargo, debido a la fuerza del impacto no había nada que hacer y todos fueron declarados muertos en el lugar.

Oliver era un actor y modelo alemán de 51 años que comenzó su carrera en la televisión alemana antes de mudarse a Hollywood en 1998.

Era mejor conocido por sus papeles en películas como «Speed ​​Racer», «The Good German», «Valkyrie» e «Indiana Jones and The Dial of Destiny».

Nació en Celle, Alemania, y creció en Frankfurt. A los 21 años, se mudó a los Estados Unidos para seguir una carrera como modelo y actor.