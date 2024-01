﻿ Britney Spears y el inesperado mensaje viral que le mandó a su ex Justin Timberlake

La cantante estadounidense Britney Spears elogió el último sencillo de Justin Timberlake, Selfish, y aprovechó la oportunidad para pedirle disculpas por los comentarios que hizo sobre él en su libro de memorias The Woman in Me.

Britney publicó un video de Timberlake junto al presentador Jimmy Fallon mientras cantaba su nuevo tema. Aunque no mencionó explícitamente a su exnovio, todos los fanáticos entendieron que el mensaje estaba destinado a él.

«Quiero disculparme por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si he ofendido a alguna de las personas que de verdad me importan, lo siento profundamente… También quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake», dijo.

Los fanáticos de Britney han guardado un gran rencor a Timberlake por las acciones que habría hecho cuando eran pareja. Sin embargo, parece que la Princesa de Pop dejó atrás el pasado.

RELACIÓN CON TIMBERLAKE

Britney reveló en sus memorias que tuvo una relación con Timberlake y quedó embarazada en 2011. Aunque la cantante estaba feliz por el embarazo, ella relató que él la convenció de practicarse un aborto porque eran «muy jóvenes» para ser padres.

«Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Quería mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto solo sería mucho antes de lo que había previsto. Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo», contó.

Según Britney, se practicó el aborto y la noticia no salió a la luz, hasta que contó la historia en su libro. «No sé si fue la decisión correcta. Si hubiera dependido solo de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba muy seguro de que no quería ser padre», acotó.

A esta historia se sumaron otros errores de Timberlake, como haberle sido infiel a Britney y terminar la relación por mensaje de texto. Filtraciones indican que el cantante nunca se acercó a Spears para hablar sobre sus escándalos.