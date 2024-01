﻿ Britney Spears en nuevo escándalo, fue expulsada y vetada de lujo hotel por una insólita razón

La cantante Britney Spears se encuentra en medio de una nueva polémica porque, de acuerdo a filtraciones, fue expulsada y vetada de un exclusivo hotel de Los Ángeles, Estados Unidos, por una insólita razón.

Fuentes dijeron al medio The US Sun que el personal del hotel Four Seasons tuvo problemas con las acciones de Britney. Aparentemente, la Princesa del Pop perturbó a los huéspedes del edificio y estos presentaron varias quejas.

Los reportes indican que a Britney le gustaba pasearse en toples por la piscina del hotel. Además de caminar desnuda por las instalaciones, los huéspedes dijeron que tenía un comportamiento «extraño» y «molesto».

«Britney ha sido vetada del hotel, le han levantado el veto y ahora está vetada nuevamente», dijo la fuente interna, quien aclaró que los comportamientos de Britney se repitieron durante años.

¿ES VERDAD LA HISTORIA?

Britney todavía no se ha pronunciado sobre esta historia. Sin embargo, un representante de la cantante aseguró que el supuesto veto «no era cierto», aunque no desmintió las denuncias de los huéspedes.

La cantante ha sido una huésped habitual del Four Seasons, de cinco estrellas y cercano a su mansión de 14 millones de dólares en Thousand Oaks. Según las filtraciones, tendrá que buscar un nuevo hotel favorito en Los Ángeles.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿ADIÓS A LA MÚSICA? EL MENSAJE DE BRITNEY SPEARS QUE DESILUSIONÓ A SUS FANÁTICOS

En los últimos años, han trascendido varias noticias falsas sobre Britney, pero la historia sobre el hotel no parece tan descabellada. La cantante ha dicho en varias ocasiones que le gusta pasearse en toples e «incomodar a la gente».

Asimismo, en 2008 algunos reportes indicaron que Britney fue expulsada del mismo hotel por quejas de los huéspedes y el personal. Incluso, hay un informe policial sobre un «aviso de allanamiento» para mantenerla alejada.