﻿ Capitales y estados de Venezuela: El video de La Divaza, Aleska Génesis y Carlos Gómez que se viraliza en redes

El popular youtuber venezolano conocido como La Divaza demostró sus conocimientos de geografía en La Casa de los Famosos de Telemundo.

Durante un momento de descanso comenzó a conversar con sus compatriotas Aleska Génesis y Carlos Gómez. En la charla empezaron a jugar preguntas y respuestas sobre los estados venezolanos y sus capitales, donde el youtuber destacó muy por encima de los demás.

En primer lugar La Divaza les preguntó por la capital del estado Sucre. Al notar que no lo sabía Aleska Génesis intentó cambiar de juego. «No porque voy a quedar como… hoy no estoy pensando», dijo la ex de Nicky Jam.

Capital del estado Bolivar, ciudad guayana? Guarico – Maturin? Cojedes – Margarita? Estoy llorando con estos venezolanos😭😭😭 La divaza es quien más se las sabe JAKSKSKS y Aleska dice que se las sabe pero no está pensando, qué vergüenza 🤣#LCDLF4 pic.twitter.com/WpK3qhPcm0 — nacho con O (@Michelsonfancl) February 15, 2024

Sin embargo, La Divaza le comentó que debía intentarlo. Mientras transcurría el juego y los otros participantes no paraban de fallar en sus respuestas, Carlos Gómez le preguntó asombrado:»¿Fuiste a la escuela no?». A lo que La Divaza replicó: «Es tu propio país».

Ante esto, Aleska intentó no quedar mal y expresó: «Es tu propio país, nos los tenemos que saber. Yo me lo sé, lo que pasa es que no estoy pensando».

Entre las respuestas más insólitas estuvo la de la modelo que al ser consultada sobre la capital de Guárico señaló que era Maturín, aunque segundos después rectificó y dijo Monagas. Por su parte, Carlos indicó que Margarita era la capital del estado Cojedes.

Aleska solo pudo acertar tres de 15. Por otra parte, algunos internautas señalaron que La Divaza cometió un solo error al decir que la capital del estado Bolívar era Ciudad Guayana.