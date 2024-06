Chef Gordon Ramsay sufrió fuerte accidente: «Tengo suerte de estar vivo»

El chef británico Gordon Ramsay se ha viralizado en los últimos, pero no por su papel en el mundo de la cocina, sino porque sufrió un grave accidente de bicicleta y publicó un video con las impactantes secuelas.

Ramsay publicó en su cuenta de Instagram un video hablando sobre el accidente. Aunque no dio muchos detalles sobre qué ocurrió, subrayó que «tiene suerte de estar vivo» y pidió a sus seguidores cumplir las medidas de seguridad.

«Esta semana tuve un accidente muy grave mientras iba en mi bicicleta en Connecticut. Estoy bien y no me rompí ningún hueso ni sufrió ninguna lesión grave, pero estoy un poco magullado pareciendo una patata morada», dijo Ramsay.

El chef aparece con la mano temblorosa y visiblemente afectado por el accidente. Después de enviar un mensaje de conciencia sobre el uso de un casco de seguridad, mostró en cámara el gran hematoma que tiene en el abdomen.

RAMSAY: «ESTOY AGRADECIDO»

El presentador televisivo de 57 años hizo la publicación en el fin de semana en el que se celebró el Día del Padre. En tal sentido, indicó que el accidente lo dejó en «shock», por lo que dijo a todos sus seguidores que «tengan un gran día del padre».

«Estoy agradecido por todos los médicos, enfermeras y personal del Lawerence + Memorial Hospital en New London que me cuidaron y me revisaron, pero muy agradecido por mi casco que me salvó la vida», apuntó Ramsay.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA FOTO: ASÍ ANUNCIÓ DON OMAR QUE PADECE CÁNCER

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gordon Ramsay (@gordongram)



El chef reiteró que no sufrió lesiones graves en el accidente, pero reconoció que el golpe le dejó sumamente adolorido. «Ha sido una semana brutal y estoy pasando por ello», acotó, a la vez que insistió en la necesidad de usar siempre un casco.