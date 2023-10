Chris Hemsworth habló sobre su riesgo de sufrir Alzheimer y cómo cambió su vida

Chris Hemsworth, famoso por interpretar a ‘Thor’ en la mundialmente popular película de Los Vengadores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), reveló un año atrás que tenía riesgo de Alzheimer; pero recientemente, habló un poco más sobre cómo esa noticia le ha cambiado su vida.

En una entrevista a Men’s Health, el australiano confesó que ha tenido que modificar y ajustar su rutina desde que se enteró de ello. Cuenta que el cambio va desde las acciones más pequeñas.

“Siempre piensas que vas a vivir para siempre, sobre todo cuando eres joven”, reflexionó Hemsworth.

No obstante, el actor indicó no se deja aminorar por la situación. Afirma que aunque sus posibilidades de padecer la enfermedad son entre ocho y diez veces más que el resto, no significa que esté condenado.

Esto lo sustenta el Dr. Atti, de la serie ‘Sin Límites’, donde habló Chris Hemsworth. El especialista destacó que él lleva una ventaja al conocer la noticia a una corta edad de 40 años.

“Esto le motivará a tomar hoy medidas en las que la mayoría de la gente de su edad nunca pensaría hasta que tenga 50 o 60 años”, apuntó el experto.

LA SOLEDAD Y EL EJERCICIO, VITAL

La probabilidad de disminuir Alzheimer condujo al «Dios del trueno» a tomar un nuevo camino en su vida. Resalta que ello lo motiva a hacer de todo para luchar contra tal enfermedad.

“Estoy incorporando más soledad a mi vida. Siempre he sido bastante constante con mis compromisos de ejercicio, pero últimamente he sentido de verdad la importancia de tomarse tiempo para uno mismo sin ninguna voz o estímulo exterior y dedicar tiempo a la quietud”, reconoció el australiano.

El también productor aclara que todavía mantiene los ejercicios en su vida, dado que es algo que disfruta. Aún así, relata que tuvo que hacer cambios en su rutina.

“Mi peso fluctúa mucho debido a los diferentes papeles. Ahora levanto menos peso que antes. Incorporo más ejercicios cardiovasculares y de resistencia, que ahora prefiero mucho más que sesiones de estilo pesado de body-building”, enfatiza.

Adicionalmente, entrena y mejora su salud mental a diario. “Cualquier trabajo que haga por mi salud cerebral beneficia al resto de mi cuerpo: lo convertimos en algo positivo”, puntualizó.