Chyno Miranda sacudió las redes con un video que ilusiona a sus fanáticos

El cantante Chyno Miranda sacudió las redes sociales luego de subir a su Instagram un video donde ilusiona a sus fanáticos sobre un pronto regresó a la música, tras estar inactivo a causa de su rehabilitación.

Chyno compartió un material cantando su tema «La Nota«, una canción que publicó en 2019. En él, el artista deja claro que aún conserva su increíble voz y que no ha perdido el ritmo.

LEA TAMBIÉN: LA PRIMERA FOTO QUE PUBLICÓ CHYNO MIRANDA TRAS RECUPERAR SUS REDES Y EL MENSAJE A SUS SEGUIDORES

«No somos amantes (No, no son amantes). No somos amigos (No son amigos). Pero la nota que tú me das, no se me quita, no se me va«, interpreta, al mismo tiempo que baila al ritmo de la pieza musical.

Asimismo, acompañó la publicación con la descripción: «¡Activo! Cantando y practicando. ¿Ustedes qué hacen? Mi mejor terapia son ustedes».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caraota Digital (@caraotadigital)

El audiovisual lo subió cerca de las 11:00 pm de este sábado 27 de mayo y acumula hasta ahora más de 410.000 me gustas.

«Te amo, ya quiero que vuelvas», «Que bueno saber que estás mejorando», «Vamos mi pana pa’lante a revivir como el ave fénix», «Recupérate chamo que la vida es grandiosa y tu música nos gusta, tu hijo te necesita», fueron algunos de los comentarios que le dejaron los fanáticos en su publicación.

«PUEDE ESTAR DE REGRESO MUY PRONTO»

Esta misma semana su abogado, Álvaro Carlos Herrera-Morales, adelantó que Chyno podría estar de regreso a la escena musical «muy pronto».

«Aunque es un parte médico, puedo decir que muy pronto puede estar de regreso haciendo pleno uso de sus negocios y de su vida artística», dijo Herrera. En tal sentido, confirmó que Chyno Miranda se prepara para retomar su carrera.

El jurista aseguró que Chyno Miranda ha sido constante con sus rutinas de piscina y de ejercicios de vocalización. Así pues, espera tener pronto la capacidad física para regresar a los escenarios.