Miguel Moly reveló audio de cómo su exesposa presuntamente intentó estafar a una conocida con ¿brujería?

La polémica entre Miguel Moly y Wendy Villalobos sigue dando de qué hablar. Ahora el cantante hizo público un audio en el que su exesposa presuntamente intentaba estafar a una amiga que vive en las Islas Canarias.

Moly reveló este sonido en respuesta a un comunicado emitido por Villalobos, en el que lo acusa públicamente de maltrato.

«Wendy me llamó el mes pasado para que vaya a Miami a apoyarla económicamente con dos eventos. Pero me dice antes de irme, ella me va a chequear con una vidente que es pana de ella y que le dé mi nombre y fecha de nacimiento. La tal María Verónica me contactó, y que yo tenía que pagarle un dinero que me quedé loca. Yo llamo a Wendy y le digo que ni me consultó y me respondió es que tengo que pagar ese dinero«, contó la empresaria en el audio.

«Me dijo que tengo la muerte encima, que tengo que pagar ese dinero. A mí me sonaba eso a estafa, yo agarré y no ingresé ninguna plata. Eso me han hecho de todo, tanto Wendy como la María Verónica. Hablé con mi hijo en Dubái y resulta que él ya sabía porque le estaba cobrando por otro lado, eso me hizo Wendy a mí», prosiguió la mujer.

Asimismo, la amiga de Miguel Moly aseguró que Wendy le mandaba capturas de su cuenta de banco. «Me decía que viera su cuenta bancaría, que no tenía dinero y si no ella pagaba esa deuda mía».

Para finalizar, se solidarizó con el artista y la demanda que pesa en su contra. «Esa muchacha no está bien. Eso que se está inventando ahora para dejarte mal parado con tus fans es impresionante«.

LAS PALABRAS DE MIGUEL MOLY

Asimismo, Miguel Moly acotó que su exesposa sacó un comunicado donde dice que él es culpable.

«Eso no se vale, no me gusta ser fastidioso, pero yo tengo que salvaguardar mi nombre. En primer lugar, eso que está haciendo ella es un delito, está acusándome, menciona mi nombre completo, nombra ‘daño físico y psicológico’ y eso no se hace», dijo en un video en su cuenta de Instagram.

«No sé que corazón tan negro pueda tener esta persona para hacer semejante barbaridad. Pero yo no me voy a preocupar por eso. Solo me voy a preocupar de lo que la gente está pensando a raíz de lo que esta señora está diciendo. Estoy tan fastidiado de eso, uno trata de ser paciente, caballero, pero es tan rudo cuando las personas hacen este tipo de cosas», prosiguió.

Finamente, Moly comentó que está preocupado por Wendy. «No creo que ella esté bien. Y no lo digo por burla, lo digo de verdad, de corazón. Yo se lo dije a sus hermanas».