﻿ ¿Cómo se filtró? Roxana Díaz habló del polémico video sexual con Jorge Reyes tras 23 años

La actriz venezolana Roxana Díaz volvió a hablar sobre el polémico video sexual con el actor Jorge Reyes y cómo este episodio marcó su vida hace 23 años.

«Todo tuvo un principio, la persona que lo hizo no pensó en la magnitud de lo que estaba haciendo, obviamente fue por maldad. Sustrajeron el video de casa de Jorge y esa persona lo entregó a los canales de televisión en un sobre. En ese momento yo desconocía todo eso porque no estaba con Jorge y en cada canal agarraron ese video y lo multiplicaron, lo vendieron y fue una seguidilla de nunca acabar», recordó.

Durante una entrevista ofrecida a Viviana Gibelli, Díaz acotó que sí se enteró quién fue la persona que entregó el video íntimo a los medios de comunicación.

Además, sostuvo que todo lo que vivió y la manera como el video era vendido en las calles de Caracas fue muy fuerte y más para su familia.

«Fue muy fuerte sobre todo por mi familia, por la gente que amo y por mi papá que en ese momento vivía. Pero el apoyo incondicional de ellos fue lo que hizo que yo superara todo porque no fui a psiquiatras o algún tipo de ayuda. El amor que ellos me brindaron y el apoyo fue todo. Mi papá cuando se enteró me dijo que no había hecho nada malo y que levantara la cabeza. Mis hermanos estaban pequeños, pero me defendían a capa y espada. Sin ellos no sé que hubiese pasado o qué hubiese sido de mí, pero fueron mi gran apoyo», indicó.

Sin embargo, Roxana Díaz aseguró que cuando su pasado se cruce con la vida de su hija Bárbara lo enfrentará con la verdad.

«Le contaré a ella, pero todavía está muy pequeña tiene siete años. Aunque viene Christopher (hijo de Carlos Guillermo Haydon) que tiene 13 años. Él no sabe nada de lo mío, pero las hormonas se le están alborotando, ya sabe lo que son las películas para adultos porque ya han hablado con él y en cualquier momento lo va a saber y nos sentaremos con él», expresó.

EVITAR A LA GENTE

A pesar de la situación por la que estaba pasando, Roxana Díaz manifestó que no se escondía, pero sí trataba de evitar las aglomeraciones de gente.

«Yo soy muy tranquila, salía de mi casa e iba a grabar. Recuerdo que me asignaron un puesto de estacionamiento dentro del canal para no tener que pasar por la calle. Incluso una vez fui al cine y me tuvieron que pasar a mi primero a la sala y antes que prendieran las luces yo salía para evitar ese malestar porque iba con mi familia», apuntó.

Ante esto, señaló que Radio Caracas Televisión la apoyó muchísimo en ese momento. «Fue patria o muerte conmigo, todos los días hacíamos reuniones para ver cómo íbamos a abordarlo ese día y cuáles eran las directrices».

Roxana Díaz también recordó que en una oportunidad el carro no le prendió cuando iba a grabar y tuvo que llamar a un taxi. «Cuando iba por la autopista había mucha cola y estaba leyendo el libreto. En eso escuché un golpe y un buhonero pegó el video en el vidrio. Él no sabía que era yo, y lo pegó al vidrio como que cómpralo y dije Dios mío, mira esto por donde va. El taxista dijo que pasado, que vulgar y empezó a defenderme».

La actriz afirmó que en ese momento se sentía señalada por lo que evitaba sitios como restaurantes.



COMPAÑEROS ACTORES SE REUNÍAN PARA VER EL VIDEO

Por su parte, el actor Carlos Guillermo Haydon, actual esposo de Roxana Díaz, contó que toda esa situación fue terrible, ya que los propios compañeros de trabajo se reunían para ver el video.

«Los propios compañeros hacían reuniones en sus casas para ver el video. Es una cosa terrible, a mí me invitaron y yo estaba en esa época casado. Yo la veía a ella frente a mi camerino y se notaba la tristeza y lo mal que lo estaba pasando. Cuando yo estaba con Eileen Abad (su expareja) nos parecía horrible lo que hacía la gente de ver la desgracia de los demás y es así que nunca vimos el video», resaltó.

Asimismo, comentó que una vez casado con Roxana le mandaban partes del video sexual. «A mí eso no me afecta, ya el tema no se habla en redes, de vez en cuando un comentario tonto», dijo.