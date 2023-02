¿Detendrán a Pablo Montero? Ahora lo acusan de abusar sexualmente de una mujer en México

El cantante Pablo Montero fue denunciado por el presunto abuso sexual a una mujer en el estado mexicano de Chiapas, reveló este lunes la Fiscalía General del Estado (FGE). No obstante, negó que hubiese una orden de aprehensión en contra del intérprete.

“La FGE precisó que, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, recibió la denuncia en contra de Óscar Antonio «N» por su presunta responsabilidad en el delito de violación, en agravio de Ximena «N», de hechos ocurridos en el municipio de Tapachula, el pasado viernes 7 de enero del presente año”, dijo la dependencia en un breve comunicado.

¿METERÁN PRESO A PABLO MONTERO?

Asimismo, informó que es falso que exista una orden de aprehensión y/o solicitud de colaboración de Interpol para la localización y/o presentación en contra de Óscar Antonio «N», conocido como Pablo Montero, como se difundió en algunos medios de comunicación.

Tras presentarse la denuncia ante el Fiscal del Ministerio Público de Delitos Sexuales de Tapachula, “se sigue con el proceso de la investigación», detalló la Fiscalía de acuerdo a EFE.

La revista TV Notas logró comunicarse con el cantante, quien afirmó que defenderá su honor con la verdad.

“No sé de lo que me hablas, yo no he hecho nada”, dijo en primera instancia. Cuando le revelaron de qué se le acusa, expresó: «Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así y no quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen».

ENVUELTO EN OTRA POLÉMICA

Pablo Montero protagonizó a Vicente Fernández en la serie biográfica del cantante originario de Jalisco, realizada por Televisa y Univision. La misma se estrenó en marzo de 2022, pese a tener una demanda por los herederos del ícono de la música ranchera.

Montero, quien ha destacado en la música regional mexicana, ha estado envuelto en la polémica en diversas ocasiones. En 2007 fue detenido en Miami por manejar con exceso de velocidad. En el cateo del vehículo presuntamente se le encontró una bolsita con cocaína. Tras esto tuvo que ir a rehabilitación para evitar la cárcel.

Además, ha tenido diversos desencuentros con la prensa. Pues en 2007 fue demandado por parte de un fotógrafo que lo acusó de robo. Mientras que el año pasado agredió a una reportera mexicana por no estar de acuerdo con las preguntas que le hizo.