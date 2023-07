Famoso presentador de Telemundo se casa: así fue como el novio le dio el anillo

El famoso presentador del programa En casa con Telemundo, Carlos Adyan, se casará con su novio Carlos Quintanilla, luego que le pidiera matrimonio en un viaje a París.

El animador confesó que, aunque no se imaginaba la sorpresa que le tenía, sí notó varias cosas raras ese día.

Adyan, de 28 años, recordó que Carlos estaba nervioso e insistiendo en que se vistiera más elegante. Sin embargo, no quiso porque era un día muy caluroso. Además, acotó que Carlos, que no suele beber, comenzó a tomar para aliviar su ansiedad.

Otro detalle que le llamó la atención fue una fotógrafa que no dejaba de tomar fotos de la pareja en el crucero lleno de gente. «Le escribí a Javi, mi productor, y le dije: ‘Creo que me voy a comprometer'», dijo Adyan emocionado en una entrevista exclusiva con People en Español.

«Cuando pasamos por la Torre Eiffel por segunda vez, le pregunté [a Carlos]: ‘¿Esto es lo que está pasando?’ y él me respondió: ‘Sí, es lo que estás pensando’, y se arrodilló y allí sucedió todo. Empecé a llorar, imagínate».

La proposición fue recibida con aplausos y felicitaciones de los demás pasajeros, dejando a Adyan emocionado y sintiéndose el hombre más afortunado del mundo. «Ver que estoy al lado de un hombre maravilloso fue increíble, se me hizo un nudo en el estómago», dijo el presentador orgulloso de su prometido. «Carlos me ha hecho una mejor persona».

La historia de amor de la pareja comenzó hace tres años cuando la conductora Vanessa Claudio los presentó en una cena en Miami. Adyan no sabía que Carlos era homosexual y no buscó nada romántico en ese momento. «Era solo un amigo más y además estaba saliendo de una relación. Pero después de un tiempo, intentamos salir juntos. La primera vez no funcionó, no era el momento adecuado», explicó Adyan.

Sin embargo, el momento perfecto llegó en octubre de 2022. «Al año y medio le escribí y le pregunté: ‘¿Crees en las segundas oportunidades?'», recordó Adyan. «Él me respondió: ‘No creo en las segundas oportunidades, pero te voy a dar una’ y así comenzó todo de nuevo».

La pareja se sintió tan cómoda y segura que decidieron mudarse juntos en febrero.

En junio, Carlos compartió su amor con el mundo a través de sus redes sociales. «Algunos amigos me advirtieron que no lo hiciera porque podría afectar mi imagen como galán y presentador. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Me tomé la valentía de hacerlo público porque si estás en paz contigo mismo, nadie puede hacerte daño», dijo.

Adyan ha recibido críticas negativas después de hacer pública su relación con el también director y profesor mexicano que ha trabajado en producciones para Netflix, Amazon Prime, Televisa, TV Azteca y Sony Teleset.