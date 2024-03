El mensaje viral de Diosa Canales a María Corina: «Yo era mejor candidata que la señora que estás poniendo»

La vedette Dioshaily Rosfer Canales Gil, más conocida como Diosa Canales, aseguró que ella «era mejor candidata» que Corina Yoris para la oposición. Su mensaje fue dirigido a la propia líder de Vente Venezuela María Corina Machado, a quien también le habló sobre su «plan» para «habilitarla».

“Yo soy mejor candidata que la señora que tú estás poniendo”, aseguró Canales por medio de sus redes sociales.“María Corina, no me llamaste, no me hiciste caso. No me escribiste y no hiciste nada con la propuesta que yo te hice”, insistió.

LEA TAMBIÉN: CORINA YORIS DENUNCIÓ QUE OPOSICIÓN NO PUEDE INSCRIBIR CANDIDATO Y ENVIÓ UN CLARO MENSAJE A MADURO

“Porque yo soy mejor candidata que la señora que tú estás poniendo. No porque yo desprecie a la señora o porque ella sea menos que yo”, explicó.

Asimismo, señaló que su plan era ganar las elecciones presidenciales y nombrar a María Corina Machado vicepresidente. Esto, para posteriormente habilitarla, para que pueda optar a cargos de elección popular, y luego ella renunciar a la Presidencia de Venezuela.

«El pueblo está molesto porque te inhabilitaron. El pueblo está molesto y va a votar por mí. ¿Qué hacía yo al ganar las elecciones? Te nombraba vicepresidenta. Luego, te quitaba la inhabilitación. Luego, yo renunciaba. Y luego, inmediatamente como corresponde la ley, te nombraban a ti como presidenta», recalcó.

Diosa Canales jajaja 🤣 🤣🤣 ni el Conde del Gucharo se atrevió a tanto

Parece un casting de Radio Rochela 😂😂😂✨ pic.twitter.com/URdOlHK9XG — Yeisi (@M85Yeisi) March 25, 2024

Machado anunció el viernes, 22 de marzo, a la licenciada en Filosofía Corina Yoris como su sustituta como candidata para las elecciones presidenciales del 28 de julio.

«Todos recordamos su actitud transparente cuando fue miembro principal de la Comisión Nacional de Primarias. Desde el primer día me impactó su inteligencia. Yo voy a seguir recorriendo a toda Venezuela. Aquí vamos juntas, somos un gran equipo», así lo expresó Machado durante una rueda de prensa.

«El mandato que yo recibí el 22 de octubre lo vamos a cumplir. A cada trampa que nos pongan le vamos a conseguir el antídoto. Yo confío en cada venezolano. Esta es una lucha de la Venezuela de bien, porque el cambio y la transición ya comenzó», agregó.

Vale destacar que la nueva candidata presidencial opositora destaca por sus amplios conocimientos académicos. Ha sido presidenta de la Sociedad Venezolana de Filosofía y miembro de las juntas directivas de la Sociedad Interamericana y de la Red Iberoamericana de Filosofía. Fue miembro de la Comisión Nacional de Primarias. Es filósofo y profesora universitaria.