Directivo de Miss Internacional sufrió aparatosa caída en el Miss Venezuela, lo habrían sacado en silla de ruedas

Stephen Díaz, director de marketing y licencias del Miss Internacional, sufrió una aparatosa caída este jueves durante el Miss Venezuela.

El empresario acudió a la noche más linda del año que se llevó a cabo en el nivel Espacio del Centro Comercial Líder. Durante el evento, la actual Miss Internacional, Andrea Rubio recibió un homenaje por parte de la organización, razón por la cual Díaz la siguió muy de cerca.

Sin embargo, la noche para el directivo japonés iba a acabar de una manera muy aparatosa debido a un mal paso. De acuerdo con información extraoficial, el empresario se cayó desde el escenario del evento. Aparentemente no vio un hueco y dio un paso en falso, por lo que lo tuvieron que sacarlo en silla de ruedas por motivos de seguridad.

A través de redes sociales, el representante de Miss Internacional informó que tras la caída que sufrió se encuentra en buen estado de salud.

«Estoy bien chicos. Venevisión me atendió muy bien después de que me caí anoche y me ayudaron en el hospital», comentó el directivo japonés.

I'm fine guys. Venevision took good care of me after I fell last night, and they helped me at the hospital. I'm now on my way back to Tokyo 😭😭😭 I will miss Venezuela!!!

— Stephen Diaz (@DiazStephen) December 8, 2023