EN FOTOS: Ella es Ileana Márquez, la primera madre en ser coronada como Miss Venezuela

Ileana Márquez hizo historia la noche de este jueves al convertirse en la primera madre en ganar la corona del Miss Venezuela.

Con 27 años, esta TSU en Educación Inicial destacó durante su paso por el certamen debido a sus valores y por su calidad como persona.

La noche de este 7 de diciembre Miss Amazonas, Ileana Márquez se coronó como la nueva soberana de la belleza al obtener el título de #MissVenezuela2023 y la responsabilidad de representarnos en el próximo #MissUniverso 2024 que se realizará en México. pic.twitter.com/6XHK8WIyqE — Caraota Digital (@CaraotaDigital) December 8, 2023

«El ser madre en mi juventud me cambió como persona al tener que enfrentarme con una sociedad en la cual yo no encajaba en sus estándares. Sin embargo de manera positiva maduré, estudié, trabajé y seguí adelante. Hoy me siento orgullosa de ser madre de Guadalupe Antonella que es y será mi motor más importante para seguir creciendo como persona y como profesional», señaló.

Y es que luego de la presentación en traje de baño y traje de gala, el grupo se redujo a cinco finalistas y posteriormente respondieron a las preguntas del jurado; para dar paso al nombramiento de la Miss Venezuela International 2023, título que obtuvo Miss Guárico, Sakra Guerrero.

A diferencia de ocasiones anteriores, este año el Miss Venezuela no se celebró en el Poliedro de Caracas. Para esta edición el nivel Espacio del Centro Comercial Líder sirvió como escenario para el magno evento.

Esto no evitó que se tratara de un evento de primer nivel que contó con Maite Delgado y José Andrés Padrón como animadores.

El cuadro final lo conformó: tercera finalista: Miss Yaracuy, Cindy Granadillo, segunda finalista: Miss Mérida, Daniela Celis, primera finalista: Miss Anzoátegui, Giorgina Rosas.

Cabe destacar que en los últimos años el Miss Universo ha ondeado la bandera de la inclusión por todo lo alto, tendencia que ha sido seguido por sus organizaciones satélites. Ahora aceptan madres, divorciadas, mujeres trans, talla plus y no hay limite de edad.

«En el ámbito de los certámenes de belleza. El Miss Venezuela es el escalón más alto al que se pueda llegar en este país, ser la primera madre como candidata oficial a la que se le permite participar, establece un precedente que sin duda marca un antes y un después en la historia. Ser la referencia de algo tan significativo me llena de orgullo y me motiva a ir por más», comentó antes del concurso.

Para finalizar, destacó que la perseverancia fue una de las claves para cumplir esta meta.

“Dios nunca borra una historia sin tener algo mejor que escribir”. Fueron muchos los NO que me dijeron hasta llegar al gran SÍ por el que siempre trabaje. Gracias a la constancia y a mi disciplina inquebrantable hoy puedo decir que estoy cumpliendo uno de mis más grandes sueños», concluyó.