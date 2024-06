VIDEO VIRAL: Dua Lipa y Manu Ríos sorprendieron al revelar sus expresiones venezolanas favoritas

La cantante británica Dua Lipa y el actor español Manu Ríos sorprendieron a sus fans al mostrar su conocimiento de expresiones coloquiales venezolanas durante el reciente desfile de Jacquemus.

En un divertido intercambio con un influencer, Dua Lipa respondió con un perfecto español cuando se le preguntó sobre su frase venezolana favorita: «¡Coñ.. de la madre!». Esta expresión, ampliamente utilizada en Venezuela, puede tener diversos significados según el contexto y el tono de voz.

No es la primera vez que la cantante utiliza esta frase en público, demostrando su familiaridad con la cultura venezolana.

— Dua Lipa News (@dlipanews) June 10, 2024