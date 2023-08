El comentario de Hilda Abrahamz sobre los concursos de belleza y las personas trans que desató polémica

La primera actriz venezolana, Hilda Abrahamz, consideró que los concursos de belleza deberían replicar las mismas regulaciones que están promulgando las federaciones deportivas del mundo para prohibir la participación de personas trans en competencias de mujeres.

Esta semana quedó prohibido que personas trans participaran en competiciones de natación para mujeres. «También debe ocurrir con los certámenes de belleza», señaló la actriz en respuesta a la noticia.

Para Abrahamz, las personas trans deben buscar sus espacios propios, así como lo han hecho las mujeres en el último siglo. «Certámenes trans para trans eso es todo. Certámenes de mujeres para mujeres».

«En general, las mujeres suelen tener entre un 24 y 30 % de músculo, mientras que los hombres entre un 33 a 40 %. Por eso no estoy de acuerdo de que los trans participen en certámenes de mujeres y competencias de mujeres. Eso es todo. Es injusto para la mujer», añadió.

Aunque este argumento tiene mucho sentido en el deporte, donde las diferencias son evidentes, muchos seguidores cuestionaron que se aplique el mismo criterio para los concursos de belleza donde no gana precisamente el más fuerte.

Ante una ola de comentarios negativos que se repitieron en sus publicaciones, Abrahamz añadió que es libre de dar sus opiniones.

«Resulta que ahora no puedo opinar porque paso a ser enemiga de ellos, por Dios que memoria tan corta tienen. ¿Por qué no recuerdan todo lo que los he apoyado por años? Pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo y como ser humano soy libre de expresarme», aseveró.

Para finalizar, aclaró que «ama» a la comunidad trans, pero hay cosas como esta en las que no está de acuerdo.

OPINIONES DIVIDIDAS

«Hilda se acabó el tema para ti, pero lamentablemente te acabaste también para mucha gente. Y creo que te debes a tu público. Un besito», comentó el usuario Oscar Alejandro.

No obstante también hubo comentarios como el dicho por el usuario Dani Dani apoyándola. «Querida y admirada Hilda, no es la comunidad la que quiere esto, hay un grupo que quiere hacer parecer que todo el colectivo estamos de acuerdo con cosas que no van, y han hecho que algunos crean que es lo correcto, por unos pocos no pueden decir que toda la comunidad piensa igual».

Mientras que otros usuarios no terminaron de entender del todo, qué tiene que ver la mayor fuerza de los trans, con una prohibición en los concursos de belleza. «¿Quieres decir que en los concursos de belleza no se valoran la inteligencia, la presencia e imagen? Ósea que para ti, un concurso de belleza se asemeja más a un concurso de fisicoculturismo, pero a la inversa».