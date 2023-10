El recordado Chandler de Friends, Matthew Perry murió a los 54 años: presumen se ahogó en un jacuzzi

El actor norteamericano, Matthew Perry, recordado por su estelar rol como Chandler Bing, en la serie Friends, falleció este sábado a la edad de 54 años.

La información la dio a conocer el medio especializado en farándula TMZ, que afirmó que el célebre actor aparentemente se habría ahogado en un jacuzzi, en su casa de Los Ángeles.

No obstante, es importante recordar que durante el especial que reunió a los protagonistas de la serie en 2021, los fanáticos se mostraron preocupados por el estado de Perry, quien se mostró errático mientras conversaba con el resto del elenco.

PROBLEMAS CON EL ALCOHOL Y LAS DROGAS

Matthew Perry siempre fue muy frontal al hablar de sus problemas de adicción a las drogas y al alcohol, los cuales se agudizaron cuando interpretó a Chandler en el exitoso sitcom de NBC.

En una entrevista con el Tom Power para el podcast Q, de la CBC, el confesó que no podía ver los capítulos de la serie, sin evocar ese terrible momento de su vida.

Tal y como cuenta el propio Perry en sus memorias, durante la década en que encarnó a este icónico personaje abusaba del alcohol y de los opiáceos. Bajo su punto de vista, la evolución de su dependencia de estas sustancias se reflejaba en la pequeña pantalla.

«Podía ir a beber, tomar opiáceos, cocaína… Me di cuenta temporada a temporada por cómo me veía. Por eso no quiero verlo, porque eso es lo que veo», relata Perry.

«Estaba extremadamente delgado. Tomaba 55 vicodinas al día, pesaba 60 kilos, me estaban viendo 30 millones de personas en Friends«, detalla.

En otras palabras, Perry se sentía incapaz de volver a ver la serie porque podía observar cómo oscilaba su peso, lo cual le hacía revivir el proceso de su adicción.

De hecho, el intérprete no duda en afirmar que «estuvo a punto de morir» por las secuelas de su adicción, según reseñó la Cadena Ser.

Hace cuatro años, su colon estalló por el exceso de consumo de opioides. Pasó dos semanas en coma y cinco meses en el hospital y tuvo que vivir pegado a una bolsa de colostomía durante nueve meses.

Cuando ingresó en el hospital, los médicos le dijeron a sus familiares que tenía un 2% de probabilidades de seguir con vida.