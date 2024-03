EN FOTOS: ¡Karol G lo dio todo! Así fue su increíble primer show en Caracas este 22Mar

Después de meses de espera ¡por fin! Karol G dio su esperado primer show en el Estadio Monumental de Caracas, la noche de este 22 de marzo.

Con una espectacular puesta en escena, la colombiana se paseó por todos sus éxitos en un espectáculo que inició pasadas las 9:30 pm y cerró a la medianoche.

«¡Hola Venezuela! No puedo creer que yo esté gritando eso en este momento de mi vida. No sé ustedes, pero desde el momento que me dijeron que iba a venir a este estadio, dije me voy a preparar para tener la noche más chimba de mi vida» fueron las primeras palabras de Karol G tras abrir el concierto con la conocida TQG que canta a dúo con Shakira y Besties.

Visiblemente emocionada, saludó a los venezolanos para seguir con temas como Mi cama, El barco, X si volvemos y la esperada Tusa, el recordado feat con Nicky Minaj que enloqueció a la multitud y Amargura.

Uno de los mejores momentos de la noche fue cuando salió al escenario ataviada con los colores del tricolor nacional; incluso en lo que sería el segundo acto del show usó un top con una brillante bandera venezolana.

Posteriormente interpretó temas como: Bichota G, Oki doki, Una noche en Medellín, Qlona, Se jodiotó y Bichota.

Aprovechó la oportunidad para felicitar por su cumpleaños a su coreógrafa, de quién dijo descubrió años atrás a través de Instagram.

En esa misma onda, Karol G también hizo mención a dos artistas venezolanas, la percusionista Katiuska Fernándes y la trompetista Linda Briceño, quienes recibieron una ovación del público.

KAROL G, SENCILLA Y ACLAMADA

Durante toda su presentación la colombiana agradeció a los asistentes e interactuó en cada momento que tuvo alguna oportunidad.

Ante más de 40.000 personas -en su primera noche- se reencontró con su público venezolano, a quien dijo conocer mucho desde su época como corista de Reykon en 2011.

Incluso recordó las ciudades del país que visitó: «Conocí Barinas, San Cristóbal, Puerto Ordaz, Caracas, Puerto La Cruz, Margarita», dijo mientras las ovaciones aumentaban.

El impresionante show que destacó en bailes, luces y fuego artificiales deslumbrantes continuó con temas como: Carolina, Gatúbela, Pero tú, Ocean y Mercurio.

Una de las que desató la euforia fue su éxito A ella, de la que dijo era uno de sus temas más antiguos, pero de los que más le gusta a la gente.

Por supuesto, no podían faltar Mientras me curo del cora, Tus gafitas que fue ambientada con unas luces verde intenso -que de inmediato el público asoció con Feid, su actual pareja- y a quien aclamaron por varios minutos.

Para lo que sería el último acto estuvieron las canciones:

Cairo, 200 copas, Mi ex tenía razón, Mami, nuevamente Amargura y por supuesto una de sus imprescindibles, Provenza, con la que hizo su espectacular cierre.

Fue precisamente en esta última parte que Karol G se emocionó hasta las lágrimas ante la aclamación multitudinaria del público; al punto que terminó de rodillas en gesto de agradecimiento.

Sin lugar a dudas y pese a que al momento de esta nota todavía falta el segundo show en Caracas, este espectáculo se posiciona como uno de los más impresionantes que se han visto en el país durante los últimos años.

La artista que se ha convertido en una de las latinas más influyentes está en su mejor momento y su espectáculo lo confirma cabalmente.

Queda para el recuerdo una experiencia única, de una artista que ¡lo dio todo! en el escenario. Y que si del algo estamos seguros, es que no se esperaba menos de ‘La Bichota’.