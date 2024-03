﻿ EN VIDEO: Karol G no supera los conciertos en Caracas y este fue el mensaje a los venezolanos

Tras casi una semana de los impresionantes conciertos que ofreció en el estadio Monumental Simón Bolívar en Caracas, la cantante Karol G decidió enviar un mensaje a los venezolanos.

«¿Cómo en cuánto tiempo superamos esto? Gracias Venezuela por el amor desbordado que me dieron», expresó la colombiana en sus redes junto a varias imágenes de los shows.

Asimismo, «La Bichota» aseguró que vivió dos noches espectaculares en Caracas.

«Dos noches de cantar, reír, bailar, gritar, llorar. De recordar», dijo la intérprete de Provenza.

Karol G aprovechó la oportunidad para agradecerle a Servando y Florentino por cantar De Sol a Sol junto a ella en su segunda función en el Monumental. Una sorpresa que dejó a más de uno sin palabras.

«Gracias por cantar conmigo y hacer juntos la coreografía. No me la creo. Los amo familia», manifestó.

Tras esto, el propio Servando Primera le respondió: «Gracias a ti por tan hermoso momento. Que sigas volando a la altura de tu humildad», comentó.

«¿Y como pa’ qué superar algo tan bonito? Ese Mañana será bonito lo vivimos el sábado. Gracias por tu amor y por tu swing pa’ la salsita poderosa, ah, y por resolver el brinquito antes de la vueltica«, indicó Florentino Primera.

LOS CONCIERTOS DE LA BICHOTA EN CARACAS

Con una espectacular puesta en escena, la colombiana se paseó por todos sus éxitos en un show que inició pasadas las 9:30 p.m. y cerró a la medianoche.

«¡Hola Venezuela! No puedo creer que yo esté gritando eso en este momento de mi vida. No sé ustedes, pero desde el momento que me dijeron que iba a venir a este estadio, dije me voy a preparar para tener la noche más chimba de mi vida», fueron las primeras palabras de Karol G tras abrir el concierto con la conocida TQG que canta con Shakira.

Visiblemente emocionada, saludó a los venezolanos para seguir con temas como Mi cama, El barco, X si volvemos y la esperada Tusa, el recordado feat con Nicky Minaj que enloqueció a la multitud y Amargura.

Uno de los mejores momentos de la noche fue cuando salió al escenario vestida con los colores del tricolor nacional.

Durante toda su presentación la colombiana agradeció a los asistentes e interactuó en cada momento que tuvo alguna oportunidad.

Ante más de 40.000 personas, Karol G se reencontró con su público venezolano, a quien dijo conocer mucho desde su época como corista de Reykon en 2011.

Incluso recordó las ciudades del país que visitó: «Conocí Barinas, San Cristóbal, Puerto Ordaz, Caracas, Puerto La Cruz, Margarita», dijo mientras las ovaciones aumentaban.