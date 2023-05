EN FOTOS l Estos son los mejores y peores vestidos en la Met Gala

La Met Gala, la alfombra roja más icónica de la moda internacional, volvió a sorprender este año con una edición especial. La temática de la gala 2023 rindió homenaje al fallecido Karl Lagerfeld, exdirector creativo de Chanel. Los invitados vistieron sus mejores trajes en tonos claros para honrar la memoria del emblemático diseñador.

La gran exposición del Instituto de Moda del Museo Met, «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty», fue inaugurada este lunes por la noche. Los diseñadores argentinos Benito Fernández, Maureene Dinar, Gabriel Lage y Patricia Profumo analizaron los estilos de los famosos durante la gala.

MEJORES Y PEORES VESTIDOS

Nicole Kidman encabezó la lista de los mejores vestidos. Los diseñadores elogiaron su elección de vestido. «Me gusta, aunque hubiese exagerado más la parte de arriba. Ella tiene elegancia y altura para llevarlo», dijo Fernández. Mientras Dinar agregó: «Es un vestido rosa nude bordado con plumas».

Asimismo, tiene bordados de perlas y piedras, se ve hermosa y joven». En este sentido, Lage destacó el trabajo de «perlas incrustadas, plumas a mano y tules entrelazados en todo el vestido. Es maravilloso e impresionante». De igual forma Profumo expresó: «Uno de los mejores looks. Increíble traje de alta costura rosa nude, gasas, volumen perfecto, delicadas plumas y bordado para una silueta perfecta. Un 10 para esta diosa que siempre nos acostumbra al glamour. Con este traje me hubiese gustado un peinado recogido, pero luce espléndida así».

Jared Leto quedó entre los peor vestidos. «Sin palabras», dijo Dinar. Mientras Lage evitó analizarlo y Fernández opinó: «No me gusta la morfología, sobre todo del cuerpo. Hubiese hecho lo mismo pero más incorporado a la moda».

Ante esto, Profumo argumentó: «No me gusta para nada. Lejos de estar vestido para una gala, ¡está vestido para el carnaval de Venecia! Literalmente con un disfraz de gato, no parece cumplir con la temática. Habría que preguntarle qué quiso interpretar».

«Dua Lipa está divina, me encanta la textura. El corsé es una tendencia que está volviendo, sobre todo en la música. Se había dejado de usar y las cantantes jóvenes lo están poniendo de moda. Ponerlo en alta costura está muy bien. Está divina de maquillaje y peinado. Perfecta», dijo Fernández.

Sobre Amanda Seyfried, Dinar afirmó: «Vestido corto bordado totalmente con abalorios, canutillos y piedras. Tiene un collar que cae como tortuga, con cadenas y canutillos».

Según Lage, el vestido de Gisele Bündchen «tiene un trabajo maravilloso sobre una base nude transparente y una capa de plumas espectacular hecha a mano».

«Esto es absolutamente actual, tiene una mezcla de lo clásico de Lagerfeld. Este vestido tiene transparencias con plumas que hoy y dentro de 4 o 5 años seguirán siendo un accesorio perfecto para la moda», dijo.

Sobre Lil Nas X, Profumo indicó: «No me parece representativo para una Met Gala. Me parece más bien ideal y espectacular para un carnaval de Gualeguaychú. Es totalmente body paint que no merece para este evento. Artísticamente para un show es espectacular el trabajo en su piel. Magníficamente logrado».

Fernández opinó sobre Kate Moss: «Me gusta el escote pero no me parece que el vestido le siente bien. No me gusta el total look y no la favorece ni la explota. Hubiese elegido otra cosa. El escote y la parte de arriba sí me gustan».

Al analizar el atuendo elegido por Jeremy Pope, Lage afirmó: «Sin duda, es un homenaje absoluto a Karl Lagerfeld. Me parece fantástico para esta noche. Me encantan las impresiones en los textiles. Seguramente tiene que ver con una obra de arte sobre una pieza de arte. Me parece magnífico, un homenaje absolutamente apropiado para una noche de esta magnitud y una gala MET a uno de los grandes de la moda que sin duda tuvo mucho que ver con la moda de Estados Unidos. ¡Fantástico, me parece impresionante esta capa y me parece justa para la ocasión! ¡Maravilloso!».

El estilo del actor Pedro Pascal fue criticado por Profumo, quien sentenció: «No parecía haber entendido la temática, ni que estaba invitado a una alfombra roja internacional. No me gustó para nada su atuendo que, lejos de resaltarlo, hace todo lo contrario: completamente ridículo».

Sobre el estilo de Kristen Stewart, Fernández opinó: «Me parece genial todo el pantalón oversize, el moño, el lazo, el bastón y los zapatos, que son increíbles. Un look súper. Muy acertado. Me encanta y me parece moderno para acercar a la gente joven».

El estilo de Glenn Close, según Dinar: «Vestido color blanco grisáceo, el escote tiene un cuello de camisa blanco, collares de perlas. Es un vestido entallado de manga larga con brillos y acompaña un abrigo con vuelo al final y con cola. Sobresale de final de la falda como si tuviera una camisa, el puño blanco. Es un sí».

Según Lage, el look de Elle Fanning: «Una maravillosa novia extra moderna, porque el encaje es lo último que se usará en las próximas temporadas, ya se ven encajes en todas las marcas. La gente joven decía que el encaje era de gente grande y antigua, y se impuso nuevamente estas temporadas con todo. Este encaje debe ser un encaje francés para una novia absolutamente actual, de línea clásica, con detalles atrevidos. La mezcla de negro, que no me gusta para estas galas, me parece que lo lleva perfectamente».

Sobre Anne Hathaway, Profumo resaltó: «¡Increíble traje Chanel! ¡Maravilloso arte de Alta Costura! Diseño logrado, vanguardista y de excelencia, un excéntrico traje sensual, elegante y escénico. Un 10».

Para Fernández, el estilo que eligió Michaela Coel no fue «aprobado». «El vestido bordado no me gusta tanto. No me parece tan original. Sí me gusta cómo le queda a ella y cómo está maquillada, peinada y el color que deja ver su piel. Pero el vestido no me parece tan original».

«Es una representación muy buena de lo que es un gato vestido. Tiene un escote halter con capucha completamente envuelta en el vestido entallado, completamente bordado. Y de la rodilla para abajo tiene una buena cola de sirena, todo de plumas bordadas. Otra vez vemos que las plumas son tendencia, y la espalda está completamente abierta hasta la cintura», destacó Dinar sobre el look de Doja Cat.

Lage analizó el estilo que eligió Kendal Jenner y afirmó: «Es como una fusión perfecta de Chanel con Zuhair Murad. Me llama mucho la atención la línea, me parece espectacular la mezcla que han hecho del clasismo de Chanel, ese clásico absoluto con un maillot increíble que se está viendo en algunas pasarelas de los diseñadores árabes, que están siendo bastante famosos».

Para Profumo, el look de Rihanna fue «impactante». «Vestido solera con volumen completando con una mega capa con cuello en gigantescas rosas. Así culmina esta red carpet, ¡engalanando este evento con esta maravillosa artista! Con un embarazo avanzado supo llevar este importante atuendo. Muy bien logrado».

Sobre el look de Olivia Wilde, Fernández evaluó: «Divino el blanco. Me parece espectacular con ese recorte de guitarra apegado a la música. Divina. Me gusta el maquillaje, el peinado, el estilismo y los accesorios. Uno de los que más me gustan».

Dinar analizó el estilo que eligió Anok Yai y lo ubicó entre los «no». «Daría la impresión de que está trabajando como muy entretelado y armado la parte delantera del corpiño y armado de la misma manera hasta la cadera, totalmente en dorado opaco y bordado con lluvia de piedras mezcla de piedras», señaló la diseñadora.

Por su parte, Bad Bunny sorprendió por lucir un traje de color blanco, acompañado de una pieza que tenía rosas blancas, simulando la cola de un vestido de novia.