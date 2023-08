EN VIDEO | Anuel AA enfurece contra un fanático que le lanzó una bandera en la cara

El cantante puertorriqueño Anuel AA arremetió en contra de un fanático que le lanzó una bandera de España que le golpeó la cara.

«Me c@g0 en tu madre, en verdad. Me c@g0 en tu madre cien mil veces, muchacho cabr$#. Ay Dios mío, Jehová. Es que si tú me conocieras, no te atreverías a hacer eso», dijo notablemente exaltado.

Después de lo ocurrido, el artista de música urbana se dio la vuelta y abandonó el escenario.

😳 @Anuel_2bleA le dijo 2 o 3 a alguien del público que le tiró una bandera y le dio en la cara. #MoluscoUrbanNews #ElMolu 🎧#Anuel Vía: @Rapeton pic.twitter.com/8wXmRO2lOk — Molusco (@Moluskein) August 8, 2023

ANUEL NO ES EL ÚNICO

Aunque Anuel AA recibió algunas críticas por parte de sus detractores, lo cierto es que en los últimos meses han ocurrido algunos hechos similares.

El accidente más reciente de una celebridad con un fanático ocurrió con Cardi B en Las Vegas. Una mujer de la primera fila le lanzó una bebida a la cantante que se encontraba en el escenario. En su caso, no la insultó pero le lanzó el micrófono acertándole un impacto en el pecho.

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb — Pop Base (@PopBase) July 30, 2023

Además, no hay que olvidar casos como el de Bebe Rexha, a quien le lanzaron un teléfono para que grabara y éste la golpeó en el rostro, le tuvieron que agarrar tres puntos.

Bebe Rexha gets injured on stage after a fan threw their phone at her. pic.twitter.com/jaZ2cigtJy — Pop Crave (@PopCrave) June 19, 2023

Pero sin duda, una de las cosas más insólitas le ocurrió a la cantante Pink, cuando una seguidora le lanzó una bolsita con las cenizas de su madre. En ese caso, a pesar de su incomodidad, colocó las cenizas en un lugar del escenario donde no estorbaran y siguió con el show.