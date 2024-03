EN VIDEO: El incómodo momento que vivió Gerard Piqué durante un partido del FC Barcelona que se hace viral

A Gerard Piqué le siguen recordando su pasado con su expareja, la colombiana, después que el exdefensor español viviera un incómodo momento en un partido del FC Barcelona que se disputó este sábado.

Resulta que en el choque entre el cuadro blaugrana y Las Palmas, Piqué estaba en la grada viendo el partido junto a sus hijos. De repente, en la valla electrónica apareció la publicidad de Spotify con la imagen de la intérprete ‘Loba en el armario’, promocionando su nuevo álbum «Las mujeres ya no lloran».

Un aficionado presente en el compromiso no desaprovechó la oportunidad y fijó su cámara en el campeón del mundo. El clip mostró a un Piqué poco expresivo mirando el duelo, con la mano izquierda en su mentón.

Una vez difundido el metraje en Twitter (X), los usuarios no dudaron en bromear sobre la situación. «Para mí ya ganamos. Ningún chart superará este momento», «¿Se lo merece? Claro que sí jajaja», «Justicia poética. Shakira Grandiosa», fueron algunas de las reacciones.

👀🎶 ¡ATENTOS A ESTO! 🤣 Mientras Pique observaba el partido tranquilamente… en las pantallas de alrededor del campo… ¡APARECIA SHAKIRA! Surrealista. pic.twitter.com/fIpKXLCRrz — SocBlaugrana (@socblaugranafc) March 30, 2024

LA FUERTE DECLARACIÓN DE SHAKIRA CONTRA PIQUÉ

Pero este no es el único golpe que ha recibió Piqué recientemente. En el popular programa The Tonight Show, el cual conduce Jimmy Fallon, Shakira dio una dura declaración al aseverar que su expareja era quien la limitaba musicalmente.

«Mi esposo me limitaba, no me dejaba ser yo misma. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad», dijo la colombiana antes las risas del público presente.

De esta forma, ‘Shak’ se aventuró a revelar que era Piqué quien no le permitía seguir haciendo música. No obstante, no reveló las razones de ello.

Finalmente, la artista bromeó al asegurar que «ahora les toca llorar a los hombres. Las mujeres hemos llorado demasiado tiempo. Siempre nos han enviado a nosotras a llorar solo por ser mujeres». Con ello, se refirió al lanzamiento de su nuevo álbum.