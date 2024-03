La impactante foto de Arnold Schwarzenegger mostrando su marcapasos tras varias cirugías a corazón abierto

El actor Arnold Schwarzenegger compartió recientemente una impresionante fotografía mostrando su marcapasos, luego de someterse a varias cirugías a corazón abierto con el fin de corregir problemas cardíacos los cuales padece desde hace años.

La estrella del cine de 76 años de edad subió la imagen a su Instagram. Además, envió un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos por preocuparse por él. También aprovechó para dejar claro que la más reciente operación no le impedirá continuar con las grabaciones de la serie de Netflix Fubar. Cabe resaltar que la primera temporada se emitió el año pasado y fue todo un éxito.

«Gracias. He recibido tantos mensajes amables de todo el mundo, pero mucha gente me ha preguntado si mi marcapasos causará algún problema con la segunda temporada de Fubar. Absolutamente no. Estaré listo para filmar en abril, y solo puedes verlo si realmente lo estás buscando», resaltó.

SE TOMA LA SITUACIÓN CON HUMOR

Pese a lo delicado que es una intervención a corazón abierto, Schwarzenegger se toma la situación con humor bromeando que ahora es «un poco ‘Terminator'». «Si estoy aquí es gracias a la innovación médica y por haber hecho caso a mis doctores», valora.

No obstante, agregó que su educación austríaca le prohíbe hablar con todos los detalles sobre su estado de salud. «Contar esto va en contra de la educación que recibí en Austria, donde nadie, nunca, hablaba de temas médicos. Todo lo relacionado con la atención médica me lo guardo para mí», narró.

En tal sentido, agradeció a los doctores que lo operaron en Clínica Cleveland. También a Jane Fonda por su apoyo y cariño, reseñó Quién.

«Todos los médicos y enfermeras me cuidaron de maravilla e hicieron que la cirugía fuera lo menos dolorosa posible», añadió.

Vale recordar que el exgobernador de California ha pasado por problemas del corazón desde que nació. La razón es que vino al mundo con una válvula aórtica bicúspide, condición la cual también tuvo su madre y le costó la vida.

Pese a ello, Schwarzenegger sigue siendo optimista. «Así es la vida con un problema genético del corazón, pero no me escucharán quejarme», acotó.