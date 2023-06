EN VIDEO | Hirieron a famosa cantante en pleno concierto, fans le lanzó un celular y le pegó en la cara

Durante la noche del pasado martes, la talentosa cantante Bebe Rexha sufrió un desafortunado incidente mientras se presentaba ante miles de fanáticos en la azotea del Pier 17 de Nueva York. Según informes, un celular fue lanzado desde la multitud y golpeó la cabeza de la artista.

El equipo de la cantante actuó rápidamente para atenderla, pero debido a la gravedad de la situación, se decidió cancelar el concierto.

Las redes sociales se llenaron de imágenes y videos del momento en que se produjo el ataque, generando la indignación de muchos fans que se encontraban disfrutando del show.

Bebe Rexha gets injured on stage after a fan threw their phone at her. pic.twitter.com/jaZ2cigtJy — Pop Crave (@PopCrave) June 19, 2023

La madre de la artista, Bukurije Rexha, brindó una actualización sobre el estado de salud de su hija. La mujer informó que tuvo que recibir tres puntos de sutura en la ceja por el golpe que recibió con el celular.

El concierto formaba parte de la gira Best Fucking Night of my Life de Bebe Rexha. Aún no se sabe cómo afectará el incidente al resto de sus presentaciones programadas en Filadelfia, Washington DC, Atlanta, Orlando y Houston

Casi le da en el ojo 😭😭😭 pic.twitter.com/BPBBpXVL2p — Just Mich. (@Gnoiser3) June 19, 2023

FANÁTICOS CRITICAN QUE LE LANZARAN UN CELULAR A LA ARTISTA

Uno de los usuarios expresó su frustración por la actitud irresponsable de un fanático que arruinó el espectáculo: «Es una verdadera lástima que un fanático haya echado a perder un show increíble lanzando su teléfono móvil contra Bebe Rexha. Espero que esté bien».

Después del incidente, los equipos de seguridad escoltaron a la cantante fuera del escenario. «Bebe Rexha fue escoltada fuera del lugar del concierto aquí en Nueva York después de que alguien arrojó un teléfono y le golpeó la cabeza cuando salía al escenario. Todos estábamos pasándolo muy bien y Bebe también, estábamos disfrutando. ¿Quién haría algo así? Esperamos que esté bien», expresó otro fan.