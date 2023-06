EN VIDEO l El extraño momento que vivió Pink en un show, una fanática lanzó las cenizas de su madre al escenario

En uno de los conciertos de la estrella estadounidense Pink en el British Summer Time Hyde Park de Londres, se produjo un hecho inesperado que dejó perpleja a la cantante.

Durante su interpretación de «Just Like A Pill» en el gran roble de Hyde Park, una fanática de Pink arrojó una bolsa sellada al escenario que contenía las cenizas de su madre, interrumpiendo temporalmente el espectáculo.

La situación llevó a la cantante a buscar una explicación del público. Visiblemente sorprendida, la artista expresó sus emociones encontradas sobre el peculiar momento. «Espera, ¿esto es tu madre? No sé cómo sentirme al respecto», dijo Pink.

Someone gave their Mothers ashes to Pink. I need yall to have boundaries like girl what?! 😭😂 pic.twitter.com/OkL4762fEs

— Andrew (@AsAndrewSpeaks) June 26, 2023