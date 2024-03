«Es demasiado raro»: La confesión de una modelo de PlayBoy tras encuentro con Leonado DiCaprio en un club

Una modelo de PlayBoy reveló que tuvo un encuentro con Leonado DiCaprio en un club nocturno, aunque admitió que no fue lo que esperaba.

Hieke Konings, una modelo holandesa de 22 años, señaló que todo inició en el exclusivo club donde solo se puede ingresar con invitación. Todo comenzó con un intercambio de miradas.

“Lo vi sentado con su sudadera negra y su gorra negra y nos miramos a los ojos”, dijo en una entrevista para PlayBoy.

Casi de inmediato se acercó a ella el representante de DiCaprio y la invitó a sentarse en la mesa junto al actor. Al entablar una conversación con él, una de las cosas que no tuvo reparo en preguntar fue sobre el rumor de que solo sale con mujeres menores de 25 años. Konings indicó que DiCaprio le dijo en plan jocoso que era «culpable».

Poco después se dieron un beso, aunque la modelo admitió que no cumplió con sus expectativas. “No fue el mejor que he tenido”. En este sentido lo describió como un beso «normal», que no le produjo el placer que esperaba.

Más tarde, la estrella de Hollywood la invitó a su casa, pero ella rechazó la oferta.

“Reaccionó muy sorprendido. Por supuesto, no estaba acostumbrado. Cuando le dije que no le conocía lo suficiente, respondió con dulzura: ‘Lo respeto’”, reveló.

Sin embargo, con eso terminó su cita y DiCaprio se dirigió “a otra chica y se la llevó a casa”.

“Leo es demasiado raro y demasiado viejo”, prosiguió la modelo.

En este sentido, dio a conocer algunas de las supuestas experiencias que tuvieron amigas de ella. “Una amiga dijo que se dejaba los auriculares puestos durante el sexo porque no quería oírla. Y otra dijo que incluso le puso una almohada en la cabeza”, reveló.

Ante estas declaraciones, los representantes de DiCaprio no tardaron en responder y negaron cualquier encuentro entre el actor y la modelo. “Leo ha insistido en que nunca ha conocido a esta señorita”, aseguró un vocero del actor a Daily Mail.