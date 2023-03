La modelo Michell Castellanos rompe el silencio tras acusaciones de Ninoska Vásquez: «Vas a tener que declarar en EEUU»

Tras los señalamientos de la Miss Earth Venezuela 2017, Ninoska Vásquez, la modelo Michell Castellanos rompió el silencio y negó estar detrás de la acusación de trata de personas.

«Vas a tener que declarar en los Estados Unidos por todas esas acusaciones falsas que están haciendo en mi contra», señaló Castellanos a Vásquez a través de un live en su cuenta en Instagram.

Asimismo, expresó que «con la verdad no temo ni ofendo. En las próximas entrevistas entregaré más pruebas que desmontan falsas acusaciones. Señala al verdadero culpable y no al que más te convenga».

«Tú sabes que la vida de las personas no es un juego, y un ‘agregar’ a un caso de protección que yo buscaba por acoso, debido a eso y mucho más”, agregó.

Asimismo, indicó que junto a sus abogados están escuchando los audios y tienen una duda: «¿A quién querías quitarle la vida?, ¿Prefieres decirlo en un live o dejarlo en el anonimato?».

LO QUE DIJO NINOSKA VÁSQUEZ

Ninoska Vásquez señaló en una transmisión en Instagram que desde hace varias semanas «venía recibiendo amenazas por parte de su expareja Javier Rodríguez y por Michell Roxana Castellanos Azuaje», a quien señaló por formar parte de la denuncia falsa que le hicieron.

«Estoy siendo una víctima, no solo de violencia de género, sino de una denuncia falsa que se hizo en mi contra en México. El día 28 de agosto terminé de celebrar mi cumpleaños aquí en Madrid. Cuando fui al aeropuerto me sorprendieron agentes de Interpol, quienes no solamente me detuvieron sino que me esposaron», recordó.

«Cuando yo le pregunto al agente qué era lo que estaba pasando, me dice que tengo una denuncia por tráfico de personas. La sentencia que estaban pidiendo era entre 22 a 30 años de prisión. Yo pensaba en mi familia, porque había recibido amenazas de que no me querían muerta, sino sufriendo y llorando a mis seres queridos y a mis amigos. Recibí amenazas para mi mamá, para mi hermana, para Giovanni Laguna y para mí», reveló.