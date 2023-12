Escándalo en España, publican historia de ¿infidelidad? de Letizia en primeros años de casada con el rey

La Corona de España atraviesa un nuevo escándalo. Una filtración reveló detalles sobre una supuesta infidelidad que la reina Letizia habría cometido durante sus primeros años de matrimonio con el rey Felipe VI.

En esta ocasión no fue la prensa la cual reveló este romance extramatrimonial. Fue el mismo Jaime del Burgo, exesposo de Thelma Ortiz, hermana de la reina, quien usó las redes sociales para contar la historia.

Del Burgo, quien estuvo casado con Thelma Ortiz entre 2012 y 2016, indicó que tuvo un romance con Letizia hace más de una década. También publicó una foto de la reina embarazada con una ropa que, supuestamente, él le regaló.

«Amor. Llevo tus pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya», escribió en su cuenta de Twitter (X).

AMORÍO CON LETIZIA

Del Burgo quiso dar más información y citó el libro del periodista Jaime Peñafiel, quien publicó las supuestas infidelidades. Además, aclaró las diferentes etapas que tuvo su relación con Letizia, cuando ella era la princesa de Asturias.

«1) Relación amorosa, de 2002 a 2004; 2) Amigos y confidentes, de 2004 a 2010; 3) Relación amorosa, duradera y continuada, 2010 y 2011; 4) Como cuñados, 2012 a 2016», indicó en su publicación.

Letizia estuvo embarazada en 2005, cuando esperaba a Leonor, y en 2007 de la princesa Sofía. En tal sentido, se presume que la fotografía fue tomada en este periodo, cuando, según Del Burgo, eran «amigos y confidentes».

Sin embargo, poco después eliminó sus publicaciones, aunque afirmó que «no cambia una coma» de lo que escribió sobre Letizia. «No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es», añadió.