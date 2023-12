Escándalo en Reino Unido: Filtran los miembros de la realeza que Meghan Markle cree que son «racistas»

El periodista Piers Morgan, popular presentador de televisión inglés, causó revuelo en el país al insinuar que el rey Carlos III y la princesa Kate Middleton habrían tenido preocupaciones por el color de piel de Archie, el hijo del príncipe Harry y Meghan Markle.

La polémica se remonta hasta el libro monárquico Endgame, del autor británico Omid Scobie. En uno de los capítulos, menciona que dos miembros de la realeza expresaron preocupación por Archie.

No obstante, Scobie afirmó que no revelaría los nombres de estas personas por las leyes de difamación de Reino Unido. El libro fue publicado y en la versión original no se precisa de quiénes se trata, pero en la traducción neerlandesa sí.

El libro publicado en Países Bajos indica que se trata, ni más ni menos, que del rey y la princesa de Reino Unido. Scobie alegó que se trataba de un «error de traducción» y que no aclaró quiénes estaban preocupados por Archie.

«O ESTÁN AHÍ O NO LO ESTÁN»

Piers Morgan puso en duda la versión de Scobie y consideró que el «error» pudo ser a propósito. «Eso no tiene ningún sentido. Porque ¿cómo traduces mal los nombres? O están ahí, o no lo están», dijo el periodista.

«Francamente, si los holandeses que pasean por una librería pueden cogerlo y ver estos nombres, entonces ustedes, los británicos de aquí, que de hecho pagan por la familia real británica, también tienen derecho a saberlo», acotó Morgan.

Scobie dijo en la televisión neerlandesa que no aprobó la publicación de estos datos y confía en que la editorial solucione el problema. Sin embargo, cada vez son más los que creen que el rey y la princesa fueron «racistas» con Archie.

Meghan Markle y el príncipe Harry afirmaron en marzo de 2021 que había «racismo» dentro de la realeza británica. En particular, precisó que una persona habló con ellos sobre el color de piel que tendría su bebé.