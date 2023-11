El detalle que lleva a afirmar a la exnovia de Matthew Perry que el actor había recaído en sus adicciones

Kayti Edwards, quien salió con Matthew Perry en 2006, aseguró que el recién fallecido actor podría haber recaído en sus adicciones antes de su muerte, debido a un revelador detalle.

El mismo tiene que ver con una de sus últimas publicaciones en Instagram, donde Matthew usó el apodo de ‘Mattman’.

«Eso de Mattman no era algo que hacía cuando estaba sobrio. Mattman ‘salía del armario’ cuando no estaba sobrio y se sentía invencible», reveló la mujer de 47 años de edad.

Además, recordó que cuando Perry estaba bajo los efectos de los medicamentos, solía bañarse en su jacuzzi.

«Una vez, su vecino en Hollywood Hills encontró a Matthew desnudo y colocado en su piscina. Tuve que ir allí y sacarlo de la piscina de su vecino. Tenía algo con el agua cuando consumía drogas. Él siempre quería estar en la piscina o en el jacuzzi», sentenció Edwards, en declaraciones reseñadas por el diario británico The Sun.

DUDAS EN TORNO A SU MUERTE

La investigación sobre la muerte del artista sigue abierta luego de que su asistente personal lo encontró inconsciente en su jacuzzi. Sin embargo, los informes toxicológicos iniciales revelaron que no había metanfetamina ni fentanilo en su organismo, pese a que las causas de la muerte aún son desconocidas.

Por su parte, Edwards insiste en que Perry presentaba todos los signos de una recaída en su adicción a las pastillas un tiempo antes de su fallecimiento.

La nieta del director Blake Edwards asegura que la aparente ausencia de analgésicos opioides recetados, como vicodina, a la que Perry fue adicto, no significa que no hubiera tomado medicamentos de ese tipo en los días previos a su fallecimiento.

«Hay muchas cosas que no me cuadran. No creo que simplemente se haya ahogado en su jacuzzi, eso no suena bien. Conozco a Matthew y sé que no se habría ahogado sin más. Creo que podría haber tomado pastillas en la semana previa», insistió la mujer.